Il negozio di NATALE più grande del Lazio si trova proprio qui | Si ritorna bambini sin dal primo scaffale, magia unica in Italia

Se vuoi farti avvolgere dall’atmosfera del Natale allora devi assolutamente recarti in questo negozio che si trova nel Lazio. Andiamo a scoprire perché è così speciale.

In questo periodo dell’anno si organizzano delle uscite piacevoli per andare alla ricerca degli angoli della città avvolti nel manto del Natale. Chi ama le decorazioni e tutto ciò che ruota attorno a questa festa non può perdere delle grandi occasioni.

Sui social tanti sono coloro che realizzano dei video davvero interessanti perché danno modo di scoprire dei luoghi bellissimi che vale la pena visitare.

Ora che il Natale è alle porte ci sono tante alternative da prendere in considerazione per trascorrere una giornata ded

ica alla festa che a breve arriverà nelle nostre case.

A tal proposito uno ha riscosso un grande successo sul web proprio perché è stato menzionato un negozio di Natale. Ma qual è la sua particolarità? È il più grande nella capitale italiana.

Un luogo magico nel cuore di Roma ti aspetta

Il video in questione è stato pubblicato nella pagina Instagram @vologratis di Andrea Petroni travel blogger. Chi ha modo di seguire la pagina puoi notare che tende a pubblicare cose davvero interessanti. Il più recente, per esempio, è stato condiviso un giorno fa e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che è piaciuto.

Ha parlato di un negozio di Natale, il più grande in assoluto a Roma. Si tratta di un luogo magico che dal 1997 avvolge nel manto natalizio in stile americano coloro che si recano a visitare gli scaffali. Per chi non riesce a stare lontano dal proprio amico pelosetto ci sono buone notizie: sono ammessi e possono salire su dei carrelli messi a loro completa disposizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA PETRONI Travel Blogger (@vologratis)

“Ha riaperto il negozio di Natale più grande a Roma”

Stiamo parlando del Villaggio di Natale e si trova all’interno del Centro Commerciale Solara Garden in via Macchia Saponara 247/249. Andando nello specifico, si trova nel cuore di Casal Palocco, Roma Sud. È aperto tutti i giorni dalla mattina fino alla sera ed è apprezzato per le aree tematiche: bosco incantato di abeti, un ambiente tipico della Bella Ėpoque e un’area Fantasy con delle belle decorazioni.

Nell’area dedicata al Natale è possibile trovare tutto ciò che riguarda la Disney, Harry Potter e Coca-Cola. La cosa bella è che si può fare semplicemente un giro senza la necessità di acquistare qualcosa. Ideale per grandi e piccini, se si vuole andare alla ricerca dello spirito natalizio allora questo è il luogo giusto.