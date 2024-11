Il mondo della danza SA e a Roma ne sono tutti consapevoli | L’evento dell’anno si tiene questa sera: mancare è un sacrilegio

Se ami tutto ciò che riguarda la danza, allora non puoi perdere assolutamente questo spettacolo. Affrettati ad acquistare il biglietto perché l’evento è alle porte.

Roma è la capitale italiana, nonché una delle città più note per ciò che ha da offrire ai residenti e a chi è solo di passaggio. Chi ama i piaceri della tavola può sicuramente tornare a casa soddisfatto dopo aver ordinato i migliori piatti dei menù proposti dai vari ristoranti.

Basta pensare che l’amatriciana è una delle prelibatezze più richieste dai turisti proprio per i suoi ingredienti semplici, ma con una tradizione alle spalle unica nel suo genere. Per non parlare delle bellezze paesaggistiche che tolgono il fiato a coloro che le ammirano estasiati.

A Roma non manca davvero nulla! In questi giorni sia grandi che piccini si stanno divertendo con ciò che ha da proporre l’evento mensile Le streghe a Roma in prossimità della festa di Halloween.

Anche le persone che hanno un debole per le opere classiche e tutto ciò che riguarda il ballo possono approfittare di un evento che a breve sarà messo in scena sul palcoscenico di uno dei teatri più famosi in assoluto.

Un evento a suon di musica nel cuore della città

Sul sito romatoday.it è stato divulgato un annuncio che potrebbe risultare utile per coloro che amano il mondo della danza. È previsto un evento presso Teatro Italia, un teatro moderno auditorium a 2 piani che propone sia spettacoli comici che di danza. Si trova in Via Bari, 18, 00161 Roma. Per gli appassionati del romanzo italiano dell’800 è stato preparato per il 4 e il 5 gennaio uno spettacolo intitolato I Promessi Sposi.

A seguire dal 25 marzo al 6 aprile sarà proposto Hotel Dante, un format e itinerante e interattivo di Roberto D’Alessandro che si concentrerà sui personaggi che il poeta ha inserito nella Divina Commedia. Tuttavia è previsto tra qualche giorno un altro spettacolo, ma stavolta dalla letteratura si passerà alla danza.

“La danza delle stelle”

L’appuntamento è stato fissato domenica 3 novembre 2024 alle ore 19:00. Ci saranno tantissimi ospiti, pilastri fondamentali del mondo della danza, provenienti dall’Het National Ballet di Amsterdam all’Opera di Vienna. Per non parlare dell’Opera Nazionale di Atene. Avranno modo di esibirsi sul palco proponendo i balletti più noti, tra cui Il lago dei cigni.

L’idea di coinvolgere ballerini provenienti da ogni angolo del mondo non fa altro che rafforzare il concetto di unità che la danza può garantire comunicando con lo stesso linguaggio. Una parte del ricavato andrà a un’associazione di volontariato, La terrazza dell’infanzia, per aiutare i bambini privi di una famiglia e coloro che non vivono una vita dignitosa nel nostro Paese. Un nobile gesto abbinato a un’arte che non si estinguerà mai.