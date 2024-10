Il miglior amico delle CASALINGHE lo trovi da LIDL | È il prodotto del secolo che salva tutte le superfici: costa meno di un caffè

Vai da Lidl, solo qui trovi il tuo migliore alleato. Le casalinghe lo trovano irresistibile.

Con la brutta aria che tira tutt’ora in Italia, per fare la spesa settimanale, la maggior parte delle famiglie italiane si reca ai discount, le cui catene pullulano dappertutto. Una delle più amate è indubbiamente la Lidl. Qui possiamo anche affrontare la cosiddetta spesa mista, dal momento che troviamo in vendita, nei vari scaffali, non solo prodotti a marchio Lidl, ma anche di marchi famosi e conosciuti anche su scala nazionale.

Tantissime sono le offerte proposte alla vasta clientela a disponibili sul volantino, in formati sia cartaceo che digitale. Alcune poi sono proposte in esclusiva a coloro che hanno scaricato sui dispositivi l’App specifica. Da Lidl si possono trovare anche indumenti per tutta la famiglia, nonché oggettistica per la casa, giochi e tanti strumenti utili per dare adito alle nostre passioni e hobby,.

Diciamo che nei vari cestoni possiamo trovare di tutto a prezzi convenienti, ma talvolta a limited edition. Grande spazio viene donato anche a prodotti della cosmesi, nonché della pulizia personale e a quella della nostra dimora. Qui, come sentenziano tantissimi utenti sui Social, è da sottolineare l’ottimo rapporto qualità-prezzo, anche se si parla di profumi.

Lidl, solo qui trovi il miglior alleato delle casalinghe

Tuttavia, ciò che non può mai mancare nel nostro carrello o cestino, a seconda di prodotti che dobbiamo comperare e in base alla loro dimensione, sono in genere i detersivi, Sebbene infatti, per una questione di risparmio totale, anche per far quadrare il cosiddetto bilancio familiare, tendiamo a comperarne di meno e utilizzare più rimedi naturali, alla fine essi non mancano mai.

Di certo bisogna puntare alla qualità e non alla quantità, ma riuscirci spendendo poco non è sempre molto facile. Eppure da Lidl, con poco più di 1€, se ne può comperare uno che sta facendo la gioia di ogni casalinga. A parlarcene ampiamente, con un bel video su Instagram, è @marghe.home_beauty.

Con meno di un caffè dici ciao ciao al calcare

L’influencer ci presenta un detersivo per lavatrice che, pure essendo particolarmente economico, ci permetterò di ottenere risultati a dir poco ottimali. Ne basta pochissimo per ogni singolo lavaggio. È utilissimo per eliminare il calcare da questo elettrodomestico, immettendolo nel suo speciale spazio nella famosa vaschetta.

Ricordiamo che è fondamentale tenere a bada il calcare, perché esso non solo può intaccare in maniera molto grave indumenti e vari capi che laviamo in codesto elettrodomestico, rovinandoli anche dal punto di vista estetico, difatti addirittura, potrebbe causare gravi danni agli ingranaggi e ai tubi di scarico, che andrebbero a intasarsi, lavaggio dopo lavaggio. Dunque ora mai più senza tale prodotto targato Lidl.