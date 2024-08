Il gruppo WhatsApp atteso da tutte le mamme d’Italia è appena nato: solo qui ricevi BONUS d’ingresso | Accedi subito

È appena stato varato un novo gruppo WhatsApp per le mamme. Per te un bel bonus in arrivo.

In un mondo che va sempre più veloce e soprattutto maggiormente tecnologico è cambiato il nostro modo di comunicare, anche per motivi connessi alla genitorialità. Sui Social sono presenti molti siparietti in cui si mostrano le sostanziali differenze tra le mamme di oggi e quelle di una volta.

Al di là dei lazzi e delle risale, è vero che, ora come ora, si tenda maggiormente a riempire le giornate anche dei propri figli, pure se piccoli. Insomma, la noia non è contemplata e ciò fa rizzare i capelli ritti in testa a chi sostiene che sia fondamentale per permettere ai bimbi di volare con la fantasia e di diventare creativi.

Le madri odierne cercano di fare squadra o meglio gruppo, per sostenersi a vicenda e darsi delle dritte. E lo fanno anche grazie a WhatsApp che è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, sia per motivi personali che professionali. Esiste anche il gruppo delle mamme dei ragazzi che vanno a scuola insieme.

Mamme, nuovo gruppo WhatsApp in arrivo

Qui si discute pure dei regali da fare alle maestre o ai prof, così come sui programmi delle gite. Fatto sta che ora ne è stato creato un altro di tutt’altro genere e che farà la gioia di moltissime genitrici. Chi ne fa parte conterà difatti sull’arrivo di un succulento Bonus. L’erogazione di esso è assolutamente automatica.

Dunque non si dovrà fare nulla di che per riceverlo. In ogni caso parliamo di un importo che non è fisso, ma che può variare nel corso del tempo. Si tratta di una forma di sostegno economico introdotta dall’attuale Governo Meloni, nei confronti delle mamme, che però devono possedere una particolare posizione e rispettare alcune condizioni. Ce ne parla Sky TG 24.

Bonus per mamme lavoratrici, come funziona

Dovranno essere lavoratrici e avere almeno due figli, nonché essere assunte con contratto a tempo indeterminato. Il Bonus riguarda sia dipendenti pubbliche che private. Considerato è, in tal caso, anche il settore a agricolo, purché si abbia un contratto a tempo indeterminato o il part time. Non viene preso in considerazione il lavoro domestico.

Niente da fare dunque per libere professioniste, disoccupate e lavoratrici occasionali. Per richiedere il Bonus, le lavoratrici interessate devono comunicarlo al datore di lavoro, oppure è possibile farlo chiedendo assistenza a CAF e ai patronati. Mentre se si lavora nel mondo della scuola, lo si può fare andando sul sito del Ministero Dell’Istruzione e del Merito. Infine sottolineiamo che l’ottenimento del Bonus non considera l’ISEE.