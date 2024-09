Il Gladiatore 2, schiaffo in faccia a Russel Crowe: la sparata del regista indigna i fan di Massimo Decimo Meridio

Il gladiatore di Russel Crowe è stato uno dei film più iconici della storia del cinema, ma attenzione: anni dopo arriva la stoccata di Scott.

Il film di Ridley Scott, Il gladiatore, ha segnato la storia del cinema. Questo ha segnato la rimonta del genere epico e storico, di cui il regista in questione è sopraffino esperto. Ambientato nell’antica Roma, il film racconta la storia di Massimo Decimo Meridio, un generale romano caduto in disgrazia.

Questi, ridotto in schiavitù, diventa un gladiatore e si vendica dell’imperatore Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, che ha distrutto la sua vita. La pellicola non solo ha vinto numerosi premi, tra cui cinque Oscar, ma ha anche ridefinito gli standard per i film storici.

Una delle caratteristiche innovative de Il gladiatore è stata l’uso di effetti speciali per ricostruire la Roma antica, tra cui il Colosseo, che venne riprodotto in digitale in maniera sorprendentemente realistica per l’epoca. Il film ha fatto scuola, dimostrando come la tecnologia potesse essere utilizzata non solo per creare mondi fantastici, ma anche per riportare in vita la storia.

Il film ha anche esplorato temi profondi, come la vendetta, la lealtà e la caducità del potere. Tra gli elementi di spicco c’è l’interpretazione di Phoenix nel ruolo dell’imperatore instabile e crudele, la cui performance ha lasciato un segno indelebile, portando l’antagonista a diventare uno dei più memorabili della storia del cinema.

Curiosità sul Kolossal

Oliver Reed, che interpretava Proximo, morì durante le riprese, per cui si dovettero completare alcune delle sue scene utilizzando la CGI, un’impresa innovativa per l’epoca. Inoltre, molte delle scene di combattimento furono girate in condizioni estreme, con Crowe e gli altri attori sottoposti a un allenamento fisico rigoroso.

Inoltre, Crowe ebbe più di una volta difficoltà con alcune delle battute del copione, che trovava poco convincenti. Una delle frasi più iconiche del film, “Scatenate l’inferno”, fu infatti oggetto di discussione, con l’attore che inizialmente non la riteneva all’altezza del suo personaggio.

La stoccata di Scott

Ora, a oltre vent’anni dall’uscita del film originale, Ridley Scott si appresta a rilasciare Il gladiatore 2, un progetto attesissimo che ha già creato un’enorme aspettativa tra i fan del primo capitolo. La trama rimane avvolta nel mistero, ma le dichiarazioni di Scott hanno alimentato la curiosità del pubblico.

Il regista ha affermato che questo nuovo film potrebbe essere il miglior lavoro della sua carriera, una dichiarazione audace considerando il suo straordinario curriculum, che include film come Blade Runner e Alien. Tuttavia, Russell Crowe potrebbe non aver preso bene le parole del regista, soprattutto perché non rientra nel cast del secondo capitolo.