“Il figlio di Mew e Matthew”: caos ad Amici | I più attenti hanno notato un dettaglio che farà impallidire tutti

In una pagina social è stata pubblicata una foto in cui sono stati menzionati i cantanti Mew e Matthew. Cosa sta succedendo ad Amici? Ecco la risposta

Amici riesce sempre a regalare tante emozioni al pubblico che segue ogni edizione ininterrottamente. Il merito è sicuramente degli allievi che si mettono alla prova per accattivarsi i maestri.

Purtroppo alcuni devono fare i conti con le critiche dei più severi, vale a dire Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. Sul ballerino Nicholas Borgogni, per esempio, Raimondo Todaro discute spesso con la Celentano. Secondo quest’ultima non ha la stoffa per entrare a far parte del mondo della danza.

La Pettinelli anche stavolta sta dando del filo da torcere a Rudy, anche se si scontra anche con Lorella Cuccarini per opinioni diverse sugli allievi. Nell’ultima puntata andata in onda domenica la maestra ha deciso di togliere la maglia a Ezio poiché non ha visto dei risultati.

Se ne sta parlando sul web e qualcuno la sostiene mentre altri no. A prescindere da ciò l’attenzione è stata focalizzata su un cantante e non è mancata l’ironia. Qualcuno scherzando ha detto che ricorda molto Matthew e Mew. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Sul web si ironizza su uno dei cantanti di Amici

Il cantante in questione si chiama Ayle, nome d’arte di Elia Faggella, ed è stato subito notato dai professori. Nato a Livorno, fin da piccolo ha studiato canto e oggi si occupa personalmente della produzione della sua musica. Nel corso di questi anni si è dedicato allo studio della chitarra, pianoforte, percussioni e violoncello.

È stato chiamato dai professori e non è stato spiegato il motivo. Probabilmente potrebbe prendere il posto di Ezio. Ha già avuto modo di mostrare il suo talento, dunque sul web in tanti si stanno esprimendo. Qualcuno ha ironizzato sulla somiglianza con i due cantanti.

“E’ bravissimo non accetto contraddizioni”

Nella pagina di Tweetofamici è stata pubblicata una foto e nella didascalia si legge che il ragazzo non è altro che il figlio di Mew e Matthew. Ovviamente chi ha realizzato il post ha voluto scherzare.

“Io pensavo che fosse il figlio di Achille Lauro”, “Secondo me i tatuaggi in faccia erano ancora freschi”, “E’ venuto dal futuro”, “Elia entra assolutamente, se fossi io uno dei prof me lo prenderei subito” e tanti altri commenti si possono leggere nel post di Instagram. Tuttavia qualcuno ha azzardato nel fare qualche previsione: “Sicuro va in sfida con Holy e vince”.