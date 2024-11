Il cortile più bello d’Italia lo trovi SOLO a Roma | Qui c’è un rituale magico da dover fare assolutamente: nuovi amori all’orizzonte

La Capitale italiana offre di tutto, dal patrimonio artistico culturale alla buona cucina. Da non dimenticare degli angoli a dir poco paradisiaci. Ecco uno dei più belli.

Ogni anno a Roma recano tantissimi turisti che vogliono ammirare le bellezze del posto. In primis la scelta ricade sul Colosseo, il famoso anfiteatro costruito nel periodo della Dinastia dei Flavi è ancora oggi rappresenta una delle mete più ambite in assoluto.

Anche chi ama i piaceri della tavola può assaporare delle vere prelibatezze. Tutti i ristoranti della zona propongono dei menù con dei piatti preparati con prodotti semplici, tipici della tradizione tramandata da una generazione all’altra.

Coloro che prediligono degli ambienti immersi totalmente nel verde possono recarsi nel Bioparco di Roma, nel Parco Ravello, nel Parco Regionale dell’Appia Antica, nel Parco degli Acquedotti e nell’Orto Botanico di Roma.

Poi all’appello non mancano quelli che preferiscono andare alla scoperta di piccoli angoli lontani da caos tipico della città. In questo caso devi recarti in un palazzo degno di tutto rispetto per il cortile.

Roma offre degli angoli paradisiaci

Il cortile in questione è collocato all’interno di un palazzo ubicato in Via Vittoria, precisamente nel Rione Campo Marzio. Si tratta di un quartiere animato ogni giorno da tantissimi turisti che ammirano la scalinata di Piazza di Spagna e la Chiesa di Santa Maria del Popolo che custodisce generosamente le opere di Raffaello e Caravaggio. Questo cortile fu realizzato nel 1678 con il resto del palazzo da una nota famiglia spagnola.

Andando nello specifico, il cortile dell’interno palazzo sono stati realizzati ad opera di Giovanni Antonio De Rossi (si occupò della manutenzione dei lavori nel Vaticano, in Castelfranco Sant’Angelo, nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, nella Basilica di San Giovanni in Laterano). Qui è impossibile non lasciarsi avvolgere da un’atmosfera più unica che rara.

“Secondo noi questo è il cortile più bello di Roma”

Stiamo parlando del cortile del Palazzo Gomez Silj. Un video, pubblicato sul profilo Instagram @voyavels il 20 ottobre 2024, mostra il cortile da alcune angolazioni con tanto di spiegazione. Ci sono tanti reperti archeologici che risalgono addirittura al periodo dell’antica Roma. Non a caso si possono ammirare statue e fontane di indiscussa bellezza.

Il video ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto. D’altronde degli influencer sono seguiti sul web perché propongono mete da raggiungere che non sono note a tutti. Questo particolare affascina soprattutto quelli che preferiscono evitare luoghi affollati per entrare meglio in contatto con l’ambiente circostante.