Il condominio più bello d’Italia si trova a Roma: è diventato un vero museo che ci invidiano nel mondo | La visita è gratuita

Il condominio più bello in assoluto d’Italia si trova nella Capitale. Impossibile non restarne affascinati.

L’Urbe Eterna non smette mai di stupirci. Bellissima in tutte le stagioni dell’anno, è costantemente affollata di turisti, provenienti da ogni parte del mondo. In ogni caso, in questa pazza estate 2024, è anche splendido per chi abita in loco riscoprirla in compagnia dei propri amici, per divertirsi, respirando a pieni polmoni tanta Arte e Storia.

Al di là dei monumenti più conosciuti e che abbiamo già studiato sui libri di scuola, nonché di luoghi molto celebri, ce ne sono molti altri a meritare più di una visita. Roma è una città dalle mille facce e tante sorprese, che sa sempre dimostrarsi innovativa ogni volta che la visitiamo. Ce n’è per tutti, anche per chi ama la cucina romana, che è un vero piacere gustarsi nelle trattorie tipiche, nascoste dei vicoli nel centro.

Non mancano nemmeno i parchi dove rigenerarsi, come quello prediletto dalla divina Zia Mara. Parliamo di quello di Villa Borghese, dove moltissimi amano anche allenarsi. Non sono pochi pure dei musei a cielo aperto, che possiamo visitare gratuitamente. E lo stesso possiamo dire pure di quelli al chiuso, soprattutto in giornate assai speciali.

Roma, è li che si trova il condominio più bello d’Italia

Tra le tante curiosità che circolano nella e sulla Capitale, vi è quella di un meraviglioso condominio. Parliamo del più bello in assoluto di tutta Italia, come l’ha anche definito beBorghi.com. Non si tratta di uno qualunque, dal momento che qui potrete fare il pieno di arte e bellezza. Ciò che maggiormente vi colpirà, lasciandovi a bocca aperta, è che si tratta di un luogo ricco di magia, ove l’Arte è strettamente legata da un filo rosso alla vita e viceversa.

Nessuna delle due prevarica l’altra, rendendo così uno spettacolo fuori dal comune. Siete dunque ora pronti a segnarvi in agenda di quale condominio stiamo parlando dove esattamente esso è ubicato nella Città Eterna? Vi annunciamo che è un quartiere sicuro, ben curato e ricco di spazi verdi. Dulcis in fundo, è facile raggiungerlo coi mezzi pubblici, compresi i bus che partono dalla stazione di Roma Termini.

Tor Marancia, un autentico museo a cielo aperto

Parliamo del quartiere di Tor Marancia, dove si trova il famoso condominio. Si tratta di qualcosa di unico al mondo. Qui ammirerete un autentico museo a cielo aperto, costituito dalla bellezza di 22 dipinti murali monumentali, realizzati da grandissimi artisti di stampo internazionale.

In loco, oltre ad ammirare la collezione, assolutamente di pregio, si può partecipare a programmi educativi. Inoltre non mancano neppure tante attività economiche. Nel 2016 il museo ha rappresentato l’Italia alla prestigiosa Quindicesima Biennale D’Italia, Taking Care, Progettare per il bene comune. Ad oggi, il museo è gestito dall’Associazione Museo Condominiale Tor Marancia, mentre nel condominio vivono 120 famiglie.