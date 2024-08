‘Il Concerto è annullato’, Gigi D’Alessio è costretto a dare forfait | Il cantautore fa un gesto bellissimo: fan increduli

Gigi D’Alessio e il concerto bello che ha annullato. Quel che ha fatto ha lasciato a bocca aperta i fan.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che se stiamo per nominare Gigi D’Alessio stiamo parlando di un immenso artista con alle spalle un curriculum di massimo rispetto, composto da tantissime canzoni di successo e numerosi live. Ed è proprio la dimensione dal vivo che lui adora perché gli consente di stare a stretto contatto con i suoi estimatori che sono sempre più numerosi.

Molti sono da considerarsi il suo zoccolo duro dal momento che lo seguono quando, ormai moltissimi anni fa, ha mosso i suoi primi passi nel vasto mondo delle sette note. Pian piano è diventato un personaggio mediatico a tutto tondo, apparendo pure nel convincente ruolo di giudice a The Voice.

Tuttavia lui è anche un uomo molto chiacchierato per via della sua vita privata che difficilmente tale riesce a rimanere. Dopo la fine del suo lungo matrimonio con Carmela Barbato con la quale ha messo al mondo ben 3 figli, ha iniziato una relazione con la ben più giovane Anna Tatangelo, che ha fatto parecchio discutere anche per la loro ragguardevole differenza di età.

Gigi D’Alessio, per lui si parla di concerto annullato

La cantante di Sora che all’inizio della sua relazione con Gigi si era da poco affacciata alla Musica ha molto sofferto per il chiacchiericcio sulla loro relazione, dimostrando però ben presto di voler far sul serio con lui. Lui che l’ha resa mamma di Andrea. Ora il ragazzino vive con lei a Roma, dopo che l’idillio tra i suoi genitori è finito.

E pare che si sia concluso anche il legame che da tempo vigeva tra la cantante e il modello di fama internazionale Mattia Narducci. D’Alessio invece è diventato da poco per la sesta volta padre. Difatti con la sua bellissima e giovane compagna Denise Esposito. dopo Francesco, ha dato alla luce la piccola Ginevra. Ora però lui sta facendo parlare di se per ben altro. Si parla di un concerto annullato.

La scelta dell’artista che lascia a bocca aperta i fan

Come ci racconta Gossip e Tv lui, a causa del maltempo, dopo aver cantato solo cinque canzoni, ha deciso di interrompere la sua esibizione a Piazza della Vittoria a Ceriale. Un acquazzone ha reso impossibile la realizzazione del concerto per la sua incolumità oltre che quella del numeroso pubblico presente.

“Ci ho provato, sono salito sul palco e ho cantato solo 5/6 canzoni, ma dopo un po’ la situazione non era più sostenibile. Io personalmente ho deciso che chiunque ha acquistato il biglietto per Ceriale potrà chiamare il servizio clienti e farsi sostituire il biglietto per qualsiasi altra data che farò a breve, soprattutto a Nord d’Italia“, ha comunicato l’artista tramite un video condiviso su Instagram.