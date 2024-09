Il borgo più ricco del Lazio si trova a pochissimi km da Roma: praticamente tutti se la passano bene

Vuoi visitare il borgo più ricco in assoluto di tutta la Regione Lazio? Noi vi diciamo qual’ è. È sito vicinissimo alla Capitale.

Sentire oggigiorno, con la grandissima e incessante crisi, parlare di ricchezza ci fa rimbalzare sulla sedia. Ovvio che dobbiamo fare una distinzione, perché con tale concetto non si parla solo di quello legato al fattore economico, ma pure dei valori, degli stili e della qualità della vita. Tuttavia molti studi affermano che i tre aspetti sono connessi tra di loro da un filo rosso.

Difatti, per riuscire a vivere una vita serena, più che mai che dignitosa, è importante stare bene con noi stessi e pure con gli altri. Bisogna poi, il più delle volte, possedere la giusta tranquillità a livello di denaro. Pertanto se si ha un valido lavoro, che piace pure molto, siamo già a buon punto. Se inoltre con lo stipendio percepito possiamo pagare tutte le numerose spese che affollano la nostra esistenza e mettere dei soldini da parte, è davvero il top.

E pensare che pare che tutto ciò sia possibile anche oggi in un meraviglioso borgo, appartenente alla Regione Lazio. Se vi trovate nelle Capitale a viverci o se siete in questi giorni in loco per una bella vacanza, dovete farci un salto insieme ai vostri amici. Di certo porterete a lungo nel cuore questa magnifica esperienza.

I buoni motivi per visitare questo borgo

Inoltre a spingervi a visitarlo potrà essere la più viva curiosità visto che questo Comune è nientemeno che uno dei più abbienti di tutta quanta l’Italia. Inoltre lo troviamo al nono posto in una speciale classifica, istituita da Il Sole4Ore per quel che concerne i più istruiti del nostro Paese. Lo ha rivelato lo stesso primo cittadino.

Difatti qui solo il 34% delle popolazione, come possiamo leggere su Fanpage.it, nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista al sindaco, ha un titolo di studio inferiore alla terza media. Tuttavia la notizia che più è rimbalzata agli onori della cronaca è che qui si sia sempre avuto un reddito pro capite parecchio alto.

Lo splendido Comune di Grottaferrata

Stiamo parlando di Grottaferrata, che è anche da vedersi come un’autentico giardino a cielo aperto. Ed è per tale motivo che è adorata anche dai turisti. Non per nulle gran parte anche dei guadagni provengono anche dal settore del Turismo. Oltre al borgo sono molto interessanti da visitare i Castelli Romani.

Inoltre sono veramente tante le attività incentrate sul benessere sul bel vivere, come ha dichiarato sempre a Fanpage.it il sindaco Mirko Di Bernardo. Il Comune è anche attentissimo alla piaga sociale della Violenza Sulle Donne. Non per nulla è il primo borgo ad avere una casa semiautonoma, rivolta a queste donne e ai loro figli. La casa è stata intitolata in memoria di Giulia Cecchettin.