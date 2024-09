‘Il Bonus c’è e non si discute’: gli italiani tirano un sospiro di sollievo | A breve nuovi fondi per questi fortunati

Finalmente è arrivato il bonus che tutti gli italiani aspettavano, ma attenzione: è valido solo per queste categorie.

Secondo i sostenitori della attuale premier, il governo Meloni, fin dal suo insediamento, avrebbe messo al centro della sua agenda politica una serie di incentivi economici pensati per sostenere le famiglie italiane e stimolare la crescita economica del paese.

Questi incentivi sono stati progettati per affrontare le difficoltà legate all’inflazione e ai problemi strutturali del mercato del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale ed economico nazionale. Stando al programma di Fratelli di Italia, uno dei principali obiettivi del governo sarebbe sostenere le famiglie con figli.

Questo avverrebbe attraverso una serie di agevolazioni fiscali e bonus mirati. Il governo Meloni ha cercato di coniugare il supporto economico con misure che incentivino la natalità, elemento su cui le destre hanno concentrato la loro agenda politica.

Tra gli interventi più significativi, si annoverano il potenziamento dell’assegno unico universale e una serie di agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e a basso reddito. Inoltre, un altro pilastro della politica economica del governo riguarda il sostegno alle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, il cuore pulsante dell’economia italiana.

La diatriba tra Repubblica e MEF

Un caso recente che ha sollevato polemiche riguarda il cosiddetto Bonus famiglia, menzionato in un articolo di Repubblica, che ha suggerito l’esistenza di un nuovo taglio dell’assegno. Secondo il quotidiano, il governo sarebbe al lavoro su una misura per limitare il sostegno economico destinato alle famiglie con figli.

Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha prontamente smentito queste affermazioni, definendo l’articolo “privo di fondamento” e sottolineando che non esiste alcuna proposta concreta di un bonus di questo tipo in fase di elaborazione. Ma non è tutto.

“Enorme fatica estendere Industria 5.0 rispetto ai diktat di Bruxelles e anche nel nuovo Patto di stabilità pensiero lungo non adeguatamente valutato e ci costringe a decisioni di politica di bilancio inevitabilmente di corto respiro”. Ministro Giorgetti al #Meeting2024 di Rimini pic.twitter.com/XZkOrC0hHk — MEF (@MEF_GOV) August 23, 2024

La verità sull’assegno

La risposta del MEF, ha riportato Libero, è stata secca e ha puntato il dico contro Repubblica per la diffusione di notizie poco attendibili (in questo caso specifico), alimentando confusione tra i cittadini, i quali già problematicamente si affacciano al mondo della politica e dell’economia dagli ultimi anni a questa parte e i quali erano a conoscenza dell’assegno unico in questione, proposto nel 2021 dall’amministrazione Draghi.

In effetti, Giorgetti ha affermato: “Il bonus c’è, non si discute nessun taglio”. Secondo Repubblica, inoltre, il tutto sarebbe affidato alla nuova legge di bilancio, in particolare, incaricando la ministra della Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella. Giorgetti, alla guida del MEF, ha smentito tutto.