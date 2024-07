‘Il banco è tuo, vieni subito’, la classe di Amici inizia a formarsi | Colpo di scena in piena estate: mai successo prima

La nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte, per cui i casting si fanno interessanti. Ecco il colpo di scena.

Mentre si attende con trepidazione la nuova puntata di Temptation Island, arrivano notizie importanti e colpi di scena per quel che riguarda un altro format della rete di Pier Silvio Berlusconi: Amici. A quanto pare, infatti, come è stato annunciato sui social, si starebbe già formando una nuova classe per la nuova edizione.

Si tratta di una delle trasmissioni televisive più amate e seguite in Italia, in onda su Canale 5 dal 2001. Il programma, creato e condotto da Maria De Filippi, è un talent show che ha come obiettivo scoprire e coltivare nuovi talenti nel campo della danza e del canto.

Il format prevede che i concorrenti, scelti attraverso una serie di audizioni, frequentino una scuola dove vengono seguiti da insegnanti professionisti e sottoposti a esami settimanali. Il percorso è lungo e impegnativo, ma offre agli allievi la possibilità di crescere artisticamente e di farsi conoscere dal grande pubblico.

Nel corso degli anni, Amici ha lanciato numerosi artisti che hanno raggiunto il successo nel panorama musicale italiano e internazionale. Tra i talenti più noti emersi dal programma ci sono Emma Marrone ed Elodie, entrambe diventate stelle della musica italiana. Emma, tra l’altro è stata vincitrice dell’edizione 2010.

Il mistero del ritorno

In queste ultime settimane, le voci di un eventuale ritorno di ex concorrenti di Amici hanno alimentato il dibattito tra i fan del programma. Tra i nomi più discussi c’è quello di Mew, cantante emergente e volto noto del gruppo musicale Vivo. Questa è un’ipotesi che ha già suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico.

Secondo quanto riportato da Gossipetv, starebbe creando divisione tra i fan del programma. Mew, che aveva già partecipato ad un’edizione passata, potrebbe tornare sui banchi della scuola più famosa d’Italia per cercare una nuova opportunità di rilancio. Tuttavia, questa mossa non è priva di controversie.

Il colpo di scena?

“Il banco è tuo, vieni subito” è stato il commento postato sui social di una fan, la quale vorrebbe ardentemente il ritorno della sua beniamina. Da un lato, quindi, molti fan sono entusiasti all’idea di rivedere Mew, sperando che possa mostrare quanto è cresciuta artisticamente e magari arrivare ancora più in alto di quanto fatto in passato.

Dall’altro, ci sono coloro che ritengono che il programma dovrebbe concentrarsi su nuovi talenti, offrendo una chance a chi non ha ancora avuto l’opportunità di farsi conoscere. La decisione di far tornare Mew, secondo alcuni, potrebbe essere vista come una strategia per aumentare gli ascolti. Ad ogni modo, nulla è certo o definitivo.