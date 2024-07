I Monasteri più belli d’Italia li trovi qua: a 2 minuti da Roma c’è un paradiso a cielo aperto | Da visitare in estate

Alla scoperta dei tesori della provincia romana

Viaggiare per l’Italia è un’esperienza che non smette mai di sorprendere e affascinare. Ogni regione, ogni città, ogni piccolo borgo ha qualcosa di unico da offrire, un pezzo di storia, un panorama mozzafiato o una tradizione culinaria che racconta secoli di cultura e passione.

Tra le mete meno conosciute ma altrettanto affascinanti, i dintorni della provincia romana offrono una moltitudine di luoghi da scoprire e attività da vivere, ideali per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana e desidera immergersi nella bellezza e nella tranquillità della campagna laziale.

A soli due minuti di auto da Roma, si trova Subiaco, un piccolo borgo che racchiude in sé un concentrato di storia, cultura e bellezze naturali. Situata nella suggestiva regione del Lazio, Subiaco è una destinazione ideale per chi vuole scoprire le meraviglie dei dintorni della Capitale. Questa incantevole cittadina è famosa non solo per la sua posizione pittoresca, ma anche per i suoi monumenti storici e le sue tradizioni secolari.

Subiaco e i monasteri più belli della penisola

Subiaco è celebre per i suoi monasteri benedettini, che rappresentano una parte fondamentale della storia e della cultura locale. Il Monastero di Santa Scolastica e il Monastero di San Benedetto sono tra i più antichi e importanti complessi monastici d’Italia, e attirano visitatori da tutto il mondo per la loro bellezza architettonica e il loro valore spirituale. Questi luoghi di culto offrono un’atmosfera di pace e raccoglimento, e sono perfetti per una visita culturale e meditativa.

Ma Subiaco non è solo storia e spiritualità. Questa cittadina offre una vasta gamma di attività all’aria aperta che permettono di trascorrere un weekend all’insegna dell’avventura e del contatto con la natura. Un modo unico per esplorare Subiaco è in sella a una bicicletta elettrica. Le e-bike permettono di scoprire i tesori nascosti lungo le rive del fiume Aniene, attraversare antichi ponti e immergersi nei boschi circostanti, godendo di panorami mozzafiato. Questa esperienza offre un mix perfetto di cultura e natura, permettendo di visitare i monasteri benedettini in modo sostenibile e divertente. A breve distanza da Subiaco, il Lago di San Benedetto è un paradiso per gli amanti del canyoning. Con i suoi canyon e le cascate spettacolari, offre opportunità uniche per avventure adrenaliniche. Scivolare lungo i toboga naturali e affrontare le rapide del lago è un’esperienza emozionante che permette di entrare in contatto diretto con la natura selvaggia.

Un paradiso a cielo aperto

Subiaco, con i suoi monasteri storici e la sua natura mozzafiato, rappresenta una meta ideale per chi desidera esplorare i dintorni della provincia romana e si mostra come un vero e proprio paradiso a cielo aperto. Che si tratti di una visita culturale ai monasteri benedettini o di un’avventura all’aria aperta tra trekking, rafting e canyoning, questa cittadina offre esperienze indimenticabili.

Immergersi nelle bellezze di Subiaco significa vivere appieno la ricchezza del patrimonio italiano, in un connubio perfetto tra storia, cultura e natura.