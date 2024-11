“I figli non sono arrivati”: Rossella Brescia non si nasconde più e lo urla al mondo | Il vero DOLORE lo ha provato per questo dettaglio

Rossella Brescia ha lasciato i fan senza parole per una rivelazione fatta sulla sua vita privata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tutti sono concordi nel dire che Rossella Brescia sia una delle donne più note del piccolo schermo. Oltre a essere una ballerina, è anche una conduttrice televisiva e radiofonica, modella e anche attrice. Tutto ha avuto inizio quando nel 1992 vinse un concorso che le permise poi di partecipare a Miss Italia.

Ciò le ha permesso di avere un’opportunità nel piccolo schermo accanto a Pippo Baudo nello spettacolo Tutti a casa e nel frattempo ottenne il diploma del liceo classico. Sì iscrisse all’Accademia Nazionale di danza di Roma e negli anni seguenti si dedicò anche al teatro. Nel 2001 fu contattata da Maria De Filippi che le diede la possibilità di partecipare in qualità di ballerina e maestra a Saranno Famosi, ovvero l’attuale Amici.

La popolarità le ha permesso anche di condurre dei programmi televisivi come Colorado su Italia 1, Wind music awards con Cristina Chiabotto, I love my dog con Andrea Pucci e Gianluca Impastato, Mammoni – Chi vuol sposare mio figlio e The Chef su La5.

Questo dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata di recente ha voluto condividere con i fan un qualcosa che l’ha segnata. Ecco le dichiarazioni rilasciate durante un’intervista ai microfoni di Fanpage.it.

Rossella Brescia, la rivelazione inaspettata

Non tutti sanno che Rossella Brescia è convolata a nozze nel 2000 con Roberto Cenci, un regista televisivo che ha dato un suo contributo a Buona Domenica, Ciao Darwin, Ti lascio una canzone, Lo show dei record e L’Isola dei famosi. Purtroppo la separazione arrivò nel 2008.

Qualche anno dopo si è mostrata in compagnia del coreografo Luciano Mattia Cannito, spesso presente nello studio di Amici. Anche in questo caso non c’è stato un lieto fine, dato che la storia è terminata quest’anno. Adesso è single e ha voluto esporre il suo pensiero sulla maternità.

“Sono gli altri che lo fanno pesare”

“Non ho avuto figli, ma ciò che mi è pesato di più sono le insistenti di domande sulla maternità. I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati“, ecco cosa ha dichiarato. Inoltre ha aggiunto che con il tempo ha imparato a conviverci, anche se qualcuno inconsapevolmente non ha fatto altro che mettere il dito nella piaga.

Eppure non ha nascosto mai il desiderio di avere un figlio. Un altro suo rimpianto è stato sicuramente quello di aver rinunciato al ruolo di Malena nel film di Giuseppe Tornatore. Era giovane e aveva un fidanzato che non le permise di mettersi in gioco.