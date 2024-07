I 5 posti perfetti per chi vive a Roma in estate: alcuni ignoravano l’esistenza del numero 4 | Sono tutti gratis

Scoprire Roma: tra monumenti iconici e gioielli nascosti

Roma è una delle mete turistiche più gettonate al mondo. Con il suo vasto patrimonio artistico e culturale, attira milioni di visitatori ogni anno. Dalle imponenti rovine del Colosseo e del Foro Romano alle splendide opere d’arte ospitate nei Musei Vaticani, Roma offre una miriade di esperienze indimenticabili.

Tuttavia, oltre ai suoi famosi monumenti, la città nasconde anche molte piccole perle poco conosciute che meritano di essere scoperte. Questi luoghi, spesso gratuiti, offrono un’esperienza autentica e profonda, lontano dalle folle di turisti.

Per godere di un viaggio indimenticabile a Roma, non è necessario spendere una fortuna. La città offre infatti numerosi luoghi di grande interesse storico e artistico che possono essere visitati gratuitamente. Ecco una selezione di quattro tra i migliori luoghi da visitare senza spendere un euro, che vi permetteranno di apprezzare la straordinaria bellezza di Roma.

I quattro luoghi da scoprire totalmente gratis

La prima tipologia di luoghi da visitare gratuitamente è quella delle chiese con capolavori d’arte. Roma è ricca di chiese che ospitano preziosi capolavori d’arte, accessibili gratis. Ad esempio, a Santa Maria della Pace, è possibile ammirare dipinti di Raffaello. Le chiese di Sant’Agostino, Santa Maria del Popolo e San Luigi dei Francesi custodiscono splendide opere del Caravaggio. La celebre scultura del Mosè di Michelangelo si trova nella basilica di San Pietro in Vincoli, mentre l’Estasi di Santa Teresa del Bernini può essere ammirata a Santa Maria della Vittoria. Questi luoghi sacri offrono un’opportunità unica di vedere opere d’arte nel loro contesto originario. Vi sono poi musei e siti archeologici gratuiti. L’ultima domenica di ogni mese, i Musei Vaticani aprono le loro porte gratuitamente.

Inoltre, la prima domenica di ogni mese, è possibile visitare gratuitamente le Terme di Caracalla, il Museo e Galleria Borghese, il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, le quattro sedi del Museo Nazionale Romano, il Colosseo e la Domus Aurea. Queste occasioni permettono di esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti della città senza alcun costo. Da non dimenticare anche le piazze e terrazze panoramiche. Le piazze di Roma sono celebri in tutto il mondo e molte di esse possono essere visitate gratuitamente. Piazza San Pietro, con la sua maestosa basilica e il colonnato, è uno spettacolo da non perdere. Piazza Navona, con la fontana dei Quattro Fiumi, Piazza del Popolo, la Piazza di Trevi con la sua famosa fontana, Piazza del Campidoglio e Trinità dei Monti con la scalinata offrono tutte scorci suggestivi.

Esplorare Roma: tra quartieri pittoreschi e mercati locali

Le terrazze panoramiche del Campidoglio, del Gianicolo, del Pincio e del Giardino degli Aranci sull’Aventino offrono vedute mozzafiato della città. A ciò si aggiungano parchi e ville storiche. Ad esempio il Parco di Villa Borghese, con il suo Giardino del Lago, è perfetto per una passeggiata rilassante. Il Parco della Caffarella, con il Ninfeo di Egeria, e il magnifico Parco di Villa Pamphilj offrono ampi spazi verdi ideali per famiglie con bambini. L’anello del Circo Massimo e la Casina delle Civette nel Parco di Villa Torlonia sono altre mete ideali per una giornata all’aperto.

Infine, per un’esperienza davvero autentica, non si può mancare di visitare alcuni dei quartieri più caratteristici di Roma. Trastevere, con le sue strette viuzze e i suoi gioielli architettonici nascosti, è un luogo imperdibile. Il quartiere Coppedè, poco conosciuto dai turisti, sorprende con i suoi richiami artistici e rococò.La domenica mattina, una passeggiata al mercato di Porta Portese offre l’opportunità di immergersi nella vita quotidiana dei romani e scoprire oggetti curiosi e antichi.