Ho voglia di PINSA romana, ma qual è la più buona? Ecco le 5 location TOP nella Capitale | Meglio dei piatti gourmet

Se hai in mente di trascorrere un weekend a Roma allora non puoi non recarti in queste pinserie. Andiamo a scoprire quali sono.

La cucina romana è senza dubbio una di quelle più apprezzate della cucina mediterranea proprio perché crea un giusto connubio tra il sapore, la tradizione e la semplicità degli ingredienti. I piatti tipici sono la pasta alla carbonara, gricia e amatriciana, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, cicoria ripassata, carciofi alla Giuda e alla romana e tanto altro ancora.

Infatti chi si reca nella capitale italiana non solo ammira le bellezze storico culturali, ma si concede anche del tempo per gustare le prelibatezze che propongono i menù di tantissimi ristoranti. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dunque non resta che fare una selezione in base alle proprie preferenze.

Un piatto tipico è sicuramente la pinsa romana, un prodotto gastronomico simile alla pizza per il tipo di utilizzo e consumo. Tuttavia ci sono delle differenze tecniche nelle fasi di preparazione che solo i più esperti conoscono.

A tal proposito sul sito cosafarearoma.it è stato riportato un elenco delle pinse romane più buone di Roma dell’anno corrente. Una vera delizia per le papille gustative, quindi proseguì nella lettura e non te ne pentirai.

La pinsa romana, un piatto famoso in tutto il mondo

Il piatto è una rivisitazione di un’antica ricetta che riscuoteva successo sulle tavole dell’Antica Roma. Era il pasto dei contadini, i quali potevano sfruttare per l’impasto cereali ed erbe aromatiche. Ha una forma ovale, è friabile e allo stesso tempo digeribile, per la preparazione si utilizzano varie farine e inoltre è fragrante.

La pinsa con il tempo è stata apprezzata a punto tale da contare attualmente 5.000 pinserie in tutto il mondo. Per accontentare tutti sono state anche pensate le pinse gluten free, cioè quelle senza glutine. A Roma è possibile recarsi in tante pinserie, ma cinque hanno occupato i primi posti della classifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Best in Roma (@bestin_roma)

Le 5 migliori pinserie della Capitale

Al quinto posto c’è Il Ponticello che propone le pinse con marmellata e provola. A prescindere da ciò la migliore è la Montanara con mozzarella speck e rucola. Al quarto posto c’è Cento55 Pinsa Romana con un menù pinsa no-stop a 10 euro. In questo caso ci sono due turni da rispettare: 20-22 e 22-24.

Al terzo posto c’è Pinsa ‘mpò e si trova vicino Piazza San Pietro. Qui si punta su un impasto leggero e soffice. È consigliabile ordinare la pinsa alla carbonara e quella patate, provola e tartufo. La seconda posizione è stata data al Deus Pinza e anche qui c’è un prezzo di 10 euro a persona con due turni. Infine la Pinsere è al primo posto. Il pezzo forte è la pinsa con crema di zucca, pancetta e provola.