“Ho un nodulo maligno”: Sabrina Salerno lo ha annunciato poco fa | Operata subito dopo il parere medico

Sabrina Salerno e l’annuncio che spezza i cuori. “Ho un nodulo maligno”, le sue parole come un fulmine a ciel sereno!

Una donna bellissima e sensuale, per la quale pare che il tempo si sia fermato moltissimi anni fa. Un fisico spettacolare, frutto di una sana e controllata alimentazione, ma anche di tanta attività motoria. È infatti una grande sportiva e ama prendersi cura di sé, sotto ogni punto di vista.

Ora però ha fatto un annuncio sul suo Profilo Ufficiale Instagram che ha spezzato i cuori dei suoi numerosi estimatori. Ha parlato di un nodulo al seno e di un’operazione che sta avvenendo in queste ore. La scoperta sarebbe avvenuta nel mese di luglio, ma è solo adesso che l’artista, pure amata al di fuori dei confini italiani, lo ha reso noto.

Lo ha fatto con coraggio e dimostrando grandissima fiducia nella Medicina. In ogni caso lei non ha mancato anche di rivelare i suoi stati d’animo. Un’autentico mix tra paura, ansia e malinconia. In ogni caso è stata più forte la voglia e la forza di reagire. Tutto ciò lo ha raccontato lei stessa, sottolineando la vitale importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Sabrina Salerno parla di un’operazione invasiva

Tuttavia, già qualche giorno fa, Sabrina aveva condiviso un post su Twitter, nel quale aveva parlato del mese di settembre, come molto importante. E nel farlo si era mostrata in uno scatto in tenuta sportiva in palestra coi capelli legati. Tuttavia nulla ha fatto presagire quel che poi ha annunciato lei stessa, nelle scorse ore.

Oggi a sostenerla, oltre ai suoi familiari e ai suoi numerosi fan, sono pure tante colleghe del vasto mondo dello spettacolo. Tra le prime a commentarlo c’è stata Asia Argento. A seguirla a ruota ecco le divine Ambra Angiolini e Antonella Clerici. La notizia, visto il grande amore che il grande pubblico prova ancora nei confronti della Salerno, è diventata virale ed è stata ripresa dai più grandi e importanti organi della Stampa, fra cui Today.

“Ho un nodulo maligno”, la confessione che spiazza

Sabrina ha ricevuto una diagnosi di nodulo maligno. L’operazione è avvenuta all’ospedale Cà di Foncello di Treviso. Dopo la visita di quest’estate i medici hanno deciso di intervenire per rimuovere il male dal punto di vista chirurgico. Ora il vasto popolo del web e non solo attende un suo nuovo messaggio, quando chiaramente potrà farlo, corredato magari da un bello scatto.

L’ultimo mostrato su Instagram la vede struccata in una stanza di ospedale, attaccata a una flebo, in attesa di essere operata. Una fotografia decisamente molto personale e ben diversa dal tono delle altre, che solitamente vediamo sui social, dove lei appare per lo più sorridente e sbarazzina. In ogni caso lei è sempre divina.