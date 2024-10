“Ho perso la brocca”: Matano ne prende atto e resta senza parole | Il pubblico ha notato un dettaglio assurdo

Nello studio de La vita in diretta è calato il silenzio e Alberto Matano non ha potuto fare nulla. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Tutti sono concordi nel dire che Alberto Matano sia uno dei conduttori per eccellenza della Rai e a tal proposito è stato nuovamente confermato al timone della conduzione de La vita in diretta. In una delle ultime dirette andate in onda è stata invitata Sonia Bruganelli che al momento è alle prese con Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riportato sul sito gossip.it pare che la Bruganelli abbia espresso un suo pensiero su uno dei giudici. Cosa del tutto insolita, dal momento che è difficile tenerle testa e ciò è stato confermato in varie trasmissioni televisive.

Infatti gli italiani ricordano che quando ricopriva il ruolo di opinionista del Grande Fratello, non andava per niente d’accordo con la collega Adriana Volpe. A un certo punto Alfonso Signorini è intervenuto invitandole a mettere da parte i loro dissapori per amore della pace. Adesso l’ex moglie di Paolo Bonolis ha riferito ad Alberto Matano con chi sta avendo dei problemi nello show di Milly Carlucci.

La persona fa parte della giuria ed è nota nel mondo dello spettacolo italiano in qualità di giornalista. La ricordiamo anche al timone della conduzione di alcuni programmi radiofonici e ha pubblicato anche 5 libri nel corso degli anni. Dal 2016 è membro fisso di Ballando con le stelle.

Alberto Matano senza parole

Andando nello specifico, si tratta di una donna. Di recente è stata al centro dell’attenzione per dei botta e risposta con Barbara d’Urso, con la quale ha sempre avuto dei dibattiti sui social con tanto di critiche e querele. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli.

“Selvaggia Lucarelli mi ha dato fastidio, ho completamente perso la brocca”, ecco cosa ha detto la Bruganelli in merito ai voti ricevuti dalla giuria soffermandosi soprattutto sul suo giudizio. Poi ha spiegato il motivo di un suo gesto che ha colto il pubblico alla sprovvista.

“Ho scoperto di essermi rotta una costola”

“Quando balli sparisce la tua personalità, sei piccola, sparisci”. Davanti a questa critica ha risposto dicendo che il mondo della danza non le appartiene e poi si è seduta a terra come se fosse un segno di protesta. A tal proposito in tanti sul web hanno espresso una loro opinione.

Suona Bruganelli ha avuto modo nello studio de La vita in diretta di spiegare perché l’ha fatto: “Ho scoperto di essermi rotta una costola, quando abbiamo fatto l’ultima giravolta e ho capito che quel dolore era importante. Mi sono sdraiata perché mi sono sentita svenire”.