‘Ho macchiato la camicia più bella che avevo, e ora?’: Basta detersivi aggressivi | Matteo mi ha salvato in 2 minuti

La nostra miglior camicia si è macchiata. Che fare adesso? Basta semplicemente puntare a questo rimedio.

Siamo andati fuori a cena con il nostro partner e abbiamo gustato pietanze squisite. Il nostro tavolo era in giardino e abbiamo consumato il pasto in modo molto romantico, a lume di candela. Oppure siamo andati a gustarci un gelato alla frutta con una nostra amica, sedendoci su una panchina e chiacchierando amabilmente.

In entrambi i casi può essere accaduto un fatto che ci ha fatto storcere il naso ed irritare. Ecco che, quando torniamo a casa e stiamo per toglierci gli ingredienti, al fine di farci una bella doccia, notiamo che la nostra camicia preferita, presenta delle macchie. Ok, l’avremmo lavata comunque in lavatrice con un lavaggio delicato per una rinfrescata.

Tuttavia la presenza delle macchie ci lascia attoniti. Temiamo infatti che non vadano più via e che saremo costretti a gettarla nel cestino o a riutilizzarla, dopo averla tagliata in varie parti come stracci per la polvere. Tuttavia, prima di compiere azioni così drastiche e gettarci nelle sconforto totale, non fasciamoci la testa prima ancora di essercela rotta. Esiste una soluzione infallibile.

Stop alle macchie sulle camicie con un rimedio top

Dobbiamo però poi procedere ugualmente con il lavaggio abituale, anche se l’indumento non sarà sudato. Molti sostengono che sia ok lo strofinamento della macchia con shampoo o con il detersivo per piatti, procedendo poi a lasciarla in ammollo e, a seguire, il poco fa citato, lavaggio finale. Poi c’è chi sostiene che invece sia il top il sapone di Marsiglia.

Altri ancora sono fan del bicarbonato di sodio, che, unito all’acqua tiepida, forma una belle emulsioni da spalmare sulla macchia. A quel punto basterà lasciare per mezz’ora in ammollo e quindi procedere al lavaggio. Per le macchie di sudore basterà tamponare un mix di acqua e aceto bianco.

Meglio evitare prodotti aggressivi

Qui però si parla d’altro, quelle di ruggine. A darci dritta al riguardo è Matteo Albiano, che su TikTok si forma come @il_dexter. Il titotker afferma che possiamo sempre avvalerci di prodotti specifici in commercio, ma possiamo anche sfruttare altre cose ben più sane. Il principio attivo alla base è l’acido cloridrico, che va maneggiato con attenzione, nonché dopo aver indossato i guanti di protezione.

Dunque, prima di affidarci a ciò, puntiamo a dell’acido citrico fosforico, che altro non è che il succo del limone e l’acido della Coca Cola. Chiaramente questi due sono molto più sicuri per la pelle umana. Ricordiamoci poi che la camicia smacchiata, dopo essere stata lavata, sarà di nuovo indossata ed entrerà a diretto contatto con la nostra epidermide. Diciamo no a prodotti aggressivi, che potrebbero irritarla.