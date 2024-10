Ho finalmente imparato a lavare i colorati: tutto merito di Barbara | Ecco il trucco SALVA COLORE: solo così tornano come nuovi

Lavatrice, finalmente spiegato il trucco per lavare i capi colorati, da oggi non lo mollerai più.

E anche oggi bisogna occuparsi come si deve dei vari lavaggi. La cesta dei panni sporchi straborda. D’estate tutto ciò era più ricorrente dal momento che si sudava parecchio, ma anche ora, tra calcetto, sport e vari hobby, i vestiti da lavare sono sempre di più. Senza contare pure nostro marito che sporca molto i suoi abiti, quando va a lavoro o si dedica a lavori manuali in casa.

E poi ecco anche asciugamani e tovaglie che cambiamo con una certa frequenza anche per accogliere amici e vicini di casa. Del resto, con l’arrivo dell’autunno e del freschino, tutto ciò è assolutamente normale. Ora dobbiamo accendere ancora la cara lavatrice. Cara è solo un eufemismo, dal momento che i suoi consumi sono parecchio alti e le varie bollette saranno ancora più elevate per causa sua.

In ogni caso, non possiamo evitare di azionarla, come anche lavare tutto insieme. Infatti se, da un lato, l’elettrodomestico è bene non azionarlo con un carico troppo esiguo, dall’altro non è intelligente nemmeno a carico eccessivo, poiché nel secondo caso non otterremo un buon lavaggio e lo dovremo pertanto ripetere, consumando, a questo punto, il doppio di quanto preventivato.

Lavare i panni correttamente

È anche sbagliato lavare insieme indumenti che divergono troppo per quel che concerne materiale e colore. Ad esempio i jeans che abbiamo ricominciato a indossare nella nostra quotidianità, andrebbero lavati insieme tra di loro e mai con indumenti non della stessa, fattura anche se dello stesso colore, perché potranno perderlo, persino dopo tanti lavaggi.

Allo stesso modo capi scuri, soprattutto neri, non vanno mai mischiati con quelli chiari, che meritano uno lavaggio più delicato. Attenzione anche al rosso, che provoca non pochi danni durante il lavaggio in lavatrice, se mischiato ad altri. Pertanto prima di far partire il lavaggio e aver selezionato quello più adatto, dobbiamo essere sicuri di quel che facciamo, seguendo le dritte della mitica Barby Mare.

Le giuste temperature e programmi

Lei ci mostra, in un video caricato sul suo canale Ufficiale YouTube di aver lavato alcuni capi di tipo peluche di colore rosa, grigio e azzurro chiaro insieme, si tratta per lo più di calzini pigiami. Non essendo capi particolarmente sporchi ma solo sudati, che meritano solamente rinfrescata, lei ha posto un tappo di detersivo nella vaschetta apposita del lavaggio, evitando il prelavaggio, perché non necessario.

A questo punto aggiunge anche un po’ di ammorbidente, senza però riempire tutta la superficie della vaschetta. Sceglie poi il lavaggio di tipo rapido. Per la temperatura dell’acqua imposta a zero gradi, con 1000 di centrifuga. E così, con poco più di una ventina di minuti i vostri panni chiari saranno belli che lavati alla perfezione.