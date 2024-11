Ho deciso, voglio LUI al mio fianco | Carlo Conti non fa più il misterioso: ecco chi lo affiancherà a Sanremo 2025

A breve avrà inizio il Festival di Sanremo e Carlo Conti ha intenzione di avere accanto un noto personaggio televisivo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Dopo anni di strepitoso successo del Festival di Sanremo con il timone della conduzione Amadeus, adesso gli italiani avranno modo di vedere sul palcoscenico dell’Ariston un altro grande conduttore televisivo. Gli altri vertici della Rai hanno deciso di puntare tutto su Carlo Conti.

Ad agosto fu reso pubblico il regolamento che prevedeva la presenza di 24 Big e 4 finalisti di Sanremo Giovani nella gara Nuove proposte. Tuttavia ad oggi si vocifera che il numero di partecipanti potrebbe salire a 30. I nomi verranno annunciati lunedì 2 dicembre durante l’edizione serale del TG1.

Inoltre Carlo Conti ha intenzione di puntare di più su Sanremo Giovani al punto tale da volerlo trasformare in una sorta di stagione TV in prima serata su Rai 2. Il motivo? Sostiene che sia il primo vero talent della musica italiana.

Per quanto riguarda gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro Ariston c’è ancora un alone di mistero. Questo discorso non può essere fatto per un amatissimo personaggio televisivo e non solo. Il conduttore è stato chiaro sull’argomento: lo vuole a tutti i costi! Ma di chi si tratta? La risposta è immediata.

Carlo Conti non si nasconde più: vuole lui!

Il personaggio pubblico in questione è un conduttore televisivo, showman e conduttore radiofonico. È nato l’11 Maggio 1980 a Tortona, comune italiano della provincia di Alessandria in Piemonte, e ha esordito in televisione nel 1987 quando faceva parte della giuria della trentesima edizione dello Zecchino d’Oro.

Subito dopo ha gettato le basi per una soddisfacente carriera televisiva e radiofonica (non a caso è entrato a far parte del gruppo di presentatori di Radio Deejay diventando poi una delle voci di punta). Nel 2014 è convolato a nozze con Ludovica Sauer e dalla loro unione sono nate Nina e Olivia. Molti avranno capito di chi si sta parlando. Ecco la notizia riportata sul sito lanostratv.it.

“Credo di saper fare il mio lavoro”

“Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale di Sanremo 2025”, ecco una delle tante dichiarazioni rilasciate ai microfoni da Carlo Conti in persona. Una bella notizia per i fan, dato che avranno ulteriormente modo di vederlo nel piccolo schermo.

A tal proposito il diretto interessato è intervenuto riferendo di essere onorato di condurre uno degli eventi più importanti della musica italiana: “Per fare Sanremo serve una persona molto brava e larga. Io credo di saper fare il mio lavoro, sono un po’ di nicchia”. Sicuramente sarà un’aggiunta di un certo spessore nel suo curriculum.