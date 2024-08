‘Ho bisogno di te, vieni subito’: Milly Carlucci trova l’arma vincente per battere Mediaset | Il sabato sera è nelle mani della RAI

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle Milly Carlucci potrà accogliere a braccia aperte un volto noto del mondo dello sport. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Da anni Milly Carlucci propone il sabato sera in prima serata lo show Ballando con le Stelle garantendo ottimi risultati in termini di ascolto. Proprio per questo motivo gli alti vertici della Rai puntano volentieri su di lei. Il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento che le permette di muoversi con disinvoltura davanti alle telecamere.

Volti noti del mondo dello spettacolo si cimentano in fantastiche performance di ballo gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma. La nuova edizione partirà dal 28 settembre e alcuni nomi del cast sono stati già resi pubblici: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli.

Secondo quanto riportato su tuttosport.com parteciperà anche l’attore Furkan Palali, ovvero l’affascinante Fikret della soap opera turca Terra Amara (il collega Aras Senol, che ha prestato il suo volto al personaggio Cetin, ha vinto l’ultima edizione de L’Isola dei famosi. Stessa sorte toccherà anche Furkan?).

Nel cast non poteva mancare un campione del mondo dello sport che da poco ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi portando a casa una medaglia d’argento. Sicuramente il pubblico femminile resterà incollato davanti al piccolo schermo per seguire la sua nuova impresa televisiva. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Dalle Olimpiadi di Parigi a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci entusiasta

Si tratta di un giovane schermitore italiano, specializzato ogni fioretto, nato ad Ancona il 17 aprile 2000. Alto 194 cm è dotato di un fascino indiscusso, nella capitale francese ha dato il massimo al punto tale da diventare campione europeo nella sua disciplina.

Secondo il sito gossipetv.it si metterà alla prova in un campo del tutto sconosciuto, vale a dire quello della danza. Lui non è altro che Tommaso Marini.

“Volevo dirvi che entrerò a far parte del cast”

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata questa notizia da qualche ora sulla pagina Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle. È stato proposto un video del penultimo concorrente, cioè il giovane Tommaso.

La squadra di scherma composta da Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi dovranno fare a meno per un po’ di tempo del compagno, ma allo stesso tempo lo sosterranno in questa sua avventura. Anche stavolta potrebbe portare a casa la vittoria? Per scoprirlo non ci resta che attendere.