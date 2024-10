“Ho avuto paura”: l’ex tronista di UeD vittima di un incidente in moto | Ecco come sta ora

Lui ha avuto tanta, tantissima paura. Lui che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. Il racconto dei fatti.

Le sue parole hanno spaccato in mille pezzi i cuori dei più assidui telespettatori del più famoso, amato e, indubbiamente, pure chiacchierato dating show non solo delle Reti Mediaset, ove è trasmesso, ma di tutta quanta la TV Italiana in toto. Sentirlo infatti pronunciare parole come paura e incidente in moto lascerebbe di stucco chiunque.

Eppure lui, ora che sta bene e a distanza di tempo dal fattaccio, ha deciso, dimostrando anche grandissimo coraggio, di volerne parlare a cuore aperto. E lo ha fatto accettando una lunga e accorata intervista rilasciata a Fanpage.it. Di certo in tanti, dopo la sua uscita di scena dal programma, si saranno chiesti che fine avesse fatto.

Tra l’altro essa è avvenuta quattro anni fa e si era conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto che, ovviamente, aveva lasciato il classico amaro in bocca ai più romantici. In ogni caso lui, non avendo trovato durante il suo percorso da tronista una ragazza adatta a lui, ha deciso di non scegliere alcuna corteggiatrice.

Uomini e Donne, l’ex tronista e il terribile incidente in moto

Lo ha detto chiaramente, mettendo in chiara luce una grande lealtà nei confronti dell’amore. Un amore che lui, a distanza di anni, non ha ancora trovato se parliamo di quello di coppia. Difatti ha dichiarato di essere ancora single oltre che di aver cambiato vita. Difatti ha deciso di lasciare l’ospedale dove lavorava come fisioterapista per svolgere una professione decisamente più avventurosa.

In sostanza svolge la professione di tour reader. “Accompagno gruppi di persone che vogliono fare viaggi adventure. Nel libro Orizzonti in cornice ho raccontato la mia esperienza“, ha dichiarato il giovane. E poi eccolo il racconto di quel incidente in moto. Lo hanno tamponato da dietro mentre al semaforo. E lui quell’istante non lo dimenticherà mai.

“Ho avuto paura”, la confessione di Gianluca De Matteis

“Mi hanno tamponato mentre ero fermo a un semaforo. Purtroppo mi sono strappato un muscolo di netto dall’osso. Avevo l’adduttore e l’addome lividi e strappati”, ha dichiarato il bellissimo Gianluca De Matteis. Dopo un lungo periodo di riabilitazione è tornato alla sua vita, anche se inizialmente aveva paura che lo tamponassero di nuovo.

Ora non ha più questo timore e cerca di godersi al massimo la sua esistenza, sognando di innamorarsi e di sentire le farfalle nello stomaco. E dopo quel che gli è accaduto sui social invita i suoi followers e a non gettare via le occasioni e le cose belle che possiamo realmente e concretamente vivere. “La vita va goduta fino all’ultimo istante, basta poco per essere felici”, ha infatti sostenuto l’ex tronista.