“Ho attraversato due giorni infernali”: l’esperienza al GF è durata pochi istanti | Torna sui social e racconta tutto

Nonostante il Grande Fratello sia iniziato da poco, già ci sono delle dinamiche che stanno facendo discutere. Al centro dell’attenzione c’è un concorrente che ha vissuto momenti spiacevoli.

Lunedì 16 settembre 2024 ha avuto inizio la nuova edizione del Grande Fratello e al timone della conduzione c’è sempre Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinioniste ci sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi mentre Rebecca Staffelli ha sempre il ruolo di portavoce del web.

Al momento il concorrente che è subito entrato nel cuore degli spettatori e l’ex leader dei Gazosa, ovvero Jessica Morlacchi. Con le sue battute non fa altro che animare la quotidianità del gruppo.

Purtroppo ci sono stati dei cambiamenti all’ultimo momento per via di alcuni imprevisti che non potevano essere ignorati. A tal proposito secondo quanto riportato sul sito isaechia.it un concorrente non ha avuto più la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia per via di una decisione presa dalla produzione.

Il tutto sarebbe dipeso da un gesto considerato alquanto inopportuno, nonché motivo di squalifica immediata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Grande Fratello, un sogno infranto a un passo dalla prima diretta

Lui è un giovane che si è fatto conoscere partecipando con l’ormai ex fidanzata a Temptation Island. Andando nello specifico si tratta dell’edizione andata in onda nel periodo estivo. Questo ragazzo è di origini napoletane e ha tenuto i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo per gli sviluppi della sua conoscenza con una tentatrice.

Una volta terminata l’avventura televisiva, i due si sono visti senza gettare le basi di una love story. Poteva essere la sua seconda occasione in televisione, ma un commento fatto sui social non è stato gradito e per questo motivo non gli è stato concesso di partecipare al Grande Fratello. Stiamo parlando di Lino Giuliano.

“Mi dispiace profondamente per quanto accaduto”

Tutto ha avuto inizio quando il tiktoker Enzo Bambolina ha ricevuto delle offese con termini omofobi da parte di Lino. Quest’ultimo ha spiegato ai follower di essere stato trattato ingiustamente, anche perché sapendo di entrare nella casa aveva annullato tutti i suoi impegni. Dopo alcuni giorni di silenzio è tornato attivo sul web pubblicare una Instagram story.

“Voglio ringraziare di cuore tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni difficili. Ho attraversato due giorni infernali che non augurerei a nessuno…Anche se non sto bene a livello emotivo, ci tengo a farvi sapere quanto vi voglio bene…Sono sollevato che abbiate capito che non c’era alcuna cattiveria nella mia risposta al commento…Grazie davvero, non vi lascerò mai. Vi amo tantissimo”.