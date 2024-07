‘Ho appena riscosso il bonus e vado in Sicilia’: ti resta poco tempo per ritirare quanto ti spetta | Nessuno ti ha informato della scadenza

Ho acciuffato un Bonus da 1400€ e ora me ne parto per la mia amata Sicilia. Ecco come ho fatto.

Ora che ci apprestiamo a salutare con la manina luglio, si avvicina sempre più il mese di agosto, considerato dagli italiani quello vacanziero per antonomasia. Moltissime realtà chiuderanno per settimane, così i dipendenti potranno godersi le ferie. Altri ancora le hanno già vissute perché decise da loro stessi o le vivranno prossimamente.

Fatto sta che con la brutta aria che tira nel nostro Paese non molte persone possono permettersi di andare via qualche giorno. E se alcuni riescono a farlo è perché possono contare su ospitalità di amici o parenti. Tuttavia ci sono anche coloro che sono riusciti a ad acchiappare un Bonus che ha concesso loro tanti bei soldini per poter godere pienamente del periodo vacanziero.

Parliamo di belle cifre, trattandosi di ben 1400€. Ovvio che tutto ciò non cada dal cielo e che ci sia da rispettare alcuni determinati requisiti per ottenere codesto aiuto. Inoltre bisogna farne espressa richiesta, dato che non ci perviene in modo automatico. Ancora una volta entra in gioco l’ISEE. Ed anche per questo motivo che è necessario averlo sempre sottomano aggiornato e reale.

In che cosa consiste il Bonus

Inoltre la cifra poco fa menzionata, dunque dei tanto agognati 1400€, è la massima che si può percepire, in base al proprio reddito annuo che si possiede. C’è anche da aggiungere tale Bonus può variare anche a seconda della durata del soggiorno. Se infatti facciamo due settimane possiamo ottenere il tetto massimo, mentre per 8 giorni sugli 800€.

Tuttavia si tratta di una percentuale di copertura delle spese e che può cambiare con i vari scaglioni ISEE. Difatti parliamo di 100% per redditi fino a 8000€, mentre al 60% per quelli superiori a 72000€. Tuttavia non tutti in realtà possiamo richiederlo. Ergo verifichiamo subito se apparteniamo alla lista dei fortunati.

Chi potrà richiederlo e ottenerlo

Come ci spiega Sky TG 24 tale agevolazione è rivolta ai pensionati che vivono in Italia e sono iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie sociali, nonché la Gestione fondo Postelegrafonici. Tuttavia possono anche richiederla coniugi conviventi con figli affetti da disabilità grave o invalidità civile pari al 100%.

Tuttavia devono essere inclusi nella famosa attestazione ISEE del pensionato. In ogni caso può richiedere il bonus vacanze anche chi non è in pensione. Parliamo delle famiglie con un Isee pari a 40.000€ annui e composte da almeno 3 persone. Qui si possono ottenere sconti fino a 500€. Sottolineiamo infine che, in codesto caso, l’80% del rimborso è applicato alle spese di viaggio, mentre il restante 20% reso con detrazione Irpef nella Dichiarazione Redditi successiva.