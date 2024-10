Halloween, SOLO a Roma si festeggia prima | Porta tutta la combriccola qui in quest’unica data: solo dolcetti e zero scherzetti

Halloween è alle porte e a Roma non poteva mancare un evento dedito a questa festività ormai parte integrante della nostra cultura.

Ormai in Italia si festeggia Halloween, la festa di origini celtiche, la quale secondo la leggenda proprio il 31 ottobre gli spiriti potevano unirsi al mondo dei viventi. In questo modo era possibile sovvertire temporaneamente le leggi del tempo e dello spazio. I festeggiamenti avvenivano tra i boschi e sulle colline e si indossavano delle maschere grottesche.

Entrando in contatto con i romani la festa non fu cancellata, però fu cristianizzata con l’istituzione del giorno di Ognissanti il 1° novembre. In un secondo momento fu aggiunta la festa del 2 novembre, ovvero il Giorno dei Morti, dedicato alla memoria di chi ormai non fa più parte di questo mondo. Ad oggi ciò che piace di Halloween è poter indossare maschere di vampiri, streghe, lupi e fantasmi.

Da anni ormai gli italiani approfittano di questa festività per trascorrere momenti dediti al divertimento indossando le maschere più spaventose mettendoci anche un pizzico di originalità. Infatti tanti sono i locali che daranno la possibilità di festeggiare questa ricorrenza.

Se quei giorni li trascorrerai a Roma devi sapere, secondo quanto riportato su romatoday.it, che a breve ci sarà un evento che entusiasmerà grandi e piccini. Ma di cosa si tratta nello specifico? La risposta è immediata.

L’evento più spaventoso dell’anno a Roma

È diventata consuetudine aprire le porte della propria casa e trovare dei bambini mascherati che formulano la domanda “Dolcetto o scherzetto?”. Infatti almeno una volta avrai acquistato delle caramelle perché consapevole di avere delle visite “spaventose”.

Il giorno sarà domenica 27 ottobre dalle 10:00 alle 20:00 nella Città dell’Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo. È un progetto dell’Associazione Anima Verdi che propone delle iniziative a favore della cultura spirituale e folkloristica. Sicuramente anche qui dovrai avere un bel rifornimento di dolciumi.

Un’atmosfera da brividi nel cuore della città

L’evento che a breve si svolgerà nella capitale italiana darà modo di festeggiare in anticipo Halloween. Stiamo parlando dell’appuntamento con Il mercatino delle Streghe, dove ci sarà un’atmosfera avvolta nel manto della magia. Sulle bancarelle si potranno ammirare dei prodotti artigianali, abbigliamento, tarocchi, manuale di magia e tanto altro ancora.

Non mancheranno coloro che leggono le carte, i tarocchi, carte sciamaniche e ovviamente scope da strega e calderoni. Si tratta di un evento completamente gratuito, ragion per cui non puoi assolutamente mancare se vivi a Roma o sei di passaggio. Per avere altre informazioni basta andare sulla pagina di Facebook. Il divertimento è assicurato!