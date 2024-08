Hai un potere mentale pazzesco e non lo sapevi | Fai questo test e riceverai il tuo RISULTATO

Siamo ora in presenza di un test dal potere incredibile, la verità sul tuo potenziale mentale.

Un famoso proverbio, coniato dagli antichi, professava così: “mens sana in corpore sano“. In poche parole, con questa semplice, ma nel contempo, efficace frase, avevano messo in risalto il fortissimo nesso, che vige, per la nostra salute, sia fisica che mentale, secondo cui corpo e mente sono strettamente correlati e connessi.

Dunque se è ko uno, lo è anche l’altro. Il problema è che oggigiorno, per via delle frenesia moderna, non riusciamo, o meglio non vogliamo, rendercene conto. Ed è chiaro che, adesso che siamo in piena estate, con il gran caldo, è difficile sentirsi bene sotto ogni punto di vista. Se poi non possiamo dedicarci alle vacanze, lo stress aumenterà a dismisura e ne risentirà la nostra salute.

Quest’ultimo non è difatti un toccasana per essa in generale. Tuttavia vale la pena affrontare comunque questo test, che è molto particolare, colorato e divertente, Potremo anche definirlo sorprendente per i risultati che ci donerà, dopo averlo affrontato con determinazione e ingente coraggio.

Scopriil tuo potenziale mentale con questo test

Lo troviamo disponibile sul Canale YouTube di Il Lato Positivo. Prendiamoci circa una ventina di minuti per svolgerlo. Spegniamo il telefonino e concentriamoci al massimo grado. Avremo a che fare con svariate illusioni ottiche. All’interno di esse dovremo scovare il più delle volte dei numeri che cambieranno di volta in volta.

Si inizierà con degli indovinelli più facili e, se vogliamo, intuitivi, tanto per iniziare a scaldarci e fare stretching mentale. Man mano che andremo avanti con il test le difficoltà aumenteranno e pertanto potremo incominciare a dubitare del nostro potenziale mentale. Tuttavia non dobbiamo farci prendere dal panico, che sempre cattivo consigliere.

Nessuna distrazione e concentrazione al massimo

Noteremo poi, tra una clip e l’altra, che non ci verrà chiesto solo di scovare qualche indice numerico, ma anche delle immagini ben precise. Insomma, il gioco è molto vario e divertente. Tuttavia, oltre a tenere ben sveglia la mente, dovremo anche cercare di aguzzare al massimo la vista. Non facciamoci deconcentrare dalla visione di disegni o colori, che rappresentano in taluni casi delle autentiche gioie per gli occhi e una coccola per l’anima.

Parola d’ordine dunque è massima concentrazione. Solo così potremo alla fine scoprire il nostro reale e puntuale potere mentale. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è di provare a riaffrontare questo singolare accattivante test dopo che sarete tornati dalle ferie o comunque dopo un periodo di sano e meritato relax.