Hai sempre usato le SALVIETTE in modo errato: solo così salvi la vita dei tuoi bambini | Prova immediatamente

Attenzione, le salviette, se utilizzate come si deve, possono anche salvare la vita ai nostri bambini! Ecco di che cosa si tratta.

Le salviettine umidificate, nelle nostre case, specialmente se siamo in presenza di bambini piccoli, per non dire appena nati o che hanno da poco iniziato a muovere i loro primi passi, sono un utensile che non può e non deve mai mancare. Del resto quale mamma o papà amorevole non si prende cura della propria creatura?

Non per nulla, del prodotto appena menzionato, ne esiste anche una alquanto mirata e specifica tipologia, volta esattamente a igienizzare al massimo i nostri piccolini, a seguito di una pulizia intima, che rilasciano anche una piacevole sensazione di benessere. Insomma, come si suol dire, per i bambini questo ed altro.

Tuttavia, se abbiamo figli piccoli in casa, non solo però appartenenti all’età che abbiamo poco fa menzionato, ma anche più grandi, specie in età prescolare, dove non possiedono ancora un autentico senso del pericolo, è bene tenere la guardia ancora più alta e, di conseguenza, cercare di rendere la dimora più sicura possibile.

Precauzioni necessarie in presenza di bambini

Se ad esempio nostro o nostra figlia deambula ancora all’interno del girello e la nostra dimora si sviluppa su più piani e sono presenti scale non protette da una porta, poniamo sempre dei cancellini a chiusura, in maniera che per loro costituiscano un ostacolo invalicabile. Prestiamo poi la massima attenzione anche nelle ore del famoso sonnellino.

Quando infatti il bimbo o la bimba sta dormendo nelle ore pomeridiane, avvisiamo parenti, amici o altre persone che dobbiamo incontrare a casa di non suonare il campanello e comunicare piuttosto tramite messaggio, soprattutto ora che WhatsApp sostituisce, pure alla grande, le comunicazioni telefoniche. Veniamo ora però all’annosa questione.

A che cosa servono le salviette

Un pericolo molto alto, che potrebbe seriamente attentare alla vita dei nostri bambini, sono le prese di corrente. Loro difatti potrebbero, anche solo per mera curiosità, infilarci dentro dei giochi, con le terribili conseguenze che possiamo immaginare. Dunque è bene che, fin tanto che non le utilizziamo, non rimangano assolutamente mai scoperte.

Se dunque abbiamo a disposizione delle salviette umidificate nelle canoniche confezioni, possiamo appropriarci del loro coperchio, solitamente in plastica o anche del semplice adesivo, e utilizzarlo per coprire le prese e renderle non accessibili ai nostri bambini, per lo meno parliamo quelle che si trovano alla loro altezza.