Hai sempre sbagliato ad utilizzare il deodorante: solo così elimini i cattivi odori | Segui questo consiglio

Deodorante, sei sicuro di usarlo bene? Correggi il tiro così e non emanerai più odori sgradevoli.

Indubbiamente ora che siamo in estate si suda di più per via del caldo, dell’afa e dell’umidità. Ergo è facile, anche se siamo usciti di casa da pochi minuti di orologio, che iniziamo a grondare. E la cosa ci irrita terribilmente anche perché abbiamo trascorso una decina di minuti sotto la doccia, insaponandoci e lavandoci con cura.

Abbiamo usato prodotti di marchi e super profumati e abbiamo indugiato pure a lungo sulle nostre chiome. Pure un bel impacco abbiamo fatto alle punte. Un’asciugatura veloce, perché il phon va usato ora il meno possibile, ci siamo vestiti in tutta fretta ma comunque con cura ed eccoci pronti ad affrontare una nuova giornata.

Saliamo in macchina e come scendiamo e facciamo due passi ci ritroviamo nuovamente sudati e con i vestiti, seppur leggeri, letteralmente incollati addosso. Pure la sera, quando usciamo per un aperitivo con gli amici o per la classica pizzata, ecco che in men che non si dica la camicia diventa un tutt’uno con il nostro torace.

Deodorante, non metterlo così

Chiaro è che ci sentiamo in vivo imbarazzo anche perché temiamo di emanare un cattivo odore. E, soprattutto se dobbiamo affrontare un colloquio di lavoro o un appuntamento galante, ciò sarebbe ovviamente da evitare come la peste. Sbagliatissimo poi è, poco prima di raggiungere le persone che ci aspettano, di metterci il deodorante.

Sbagliatissimo è infatti applicarlo sulla pelle sudata e, quel che è ancora peggio, che emana un odore acre. Lo stesso dobbiamo dire del profumo. Difatti se agiremo in codesta maniera possiamo stare certi che la nostra pelle e i nostri indumenti non emaneranno profumi di fiori, anzi!

Guarda l’orologio prima di applicarlo

In ogni caso c’è anche un altro errore che dovremo cercare di non mettere più in atto all’interno della nostra quotidianità. A parlarcene è il Lato Positivo sul suo Canale Ufficiale YouTube. Al mattino, dopo che ci siamo svegliati, soprattutto ora che siamo entrati nel cuore palpitante dell’estate, la prima cosa che facciamo è fiondarci sotto la doccia.

Ovviamente facciamo ciò per rinfrescarci e anche per una questione di igiene. Fatto sta che se metteremo poco dopo il deodorante non otterremo grandi risultati dal momento che in questa fascia oraria la temperatura corporea è parecchio alta. Pertanto sarebbe invece meglio metterlo la sera, poco prima di coricarci. In questa maniera saremo certi di tenere a lungo distanti da noi i cattivi odori.