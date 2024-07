Hai sempre sbagliato a caricare il tuo smartphone così: svelato il trucchetto per allungare la durata della batteria | È un gioco da ragazzi

Sei sicuro di caricare bene lo smartphone? Con molta probabilità hai compiuto gravi errori. Come correggere il tiro.

Lo hai sempre in mano e te lo porti persino quando vai in bagno. Ormai tu e lui vivete in uno stato di totale simbiosi. Pertanto se te lo dimentichi a casa, anche se sei in clamoroso ritardo per un appuntamento o per andare a lavoro, torni indietro e pure di gran carriera. Lo guardi mille volte anche di sera e te lo metti sul comodino.

Di spegnerlo totalmente quando dormi non ci pensi nemmeno. Magari abbassi la suoneria, oppure metti la vibrazione o la classica modalità silenziosa. Fatto sta che le lucine azzurre delle varie notifiche ti possono sempre svegliare anche a notte fonda. E ciò non è il massimo per la tua salute fisica e mentale oltre che per il tuo metabolismo.

Anche quando sei a lavoro non puoi fare a meno di lui. E tante volte il capo ti ha guardato storto quando ci trascorrevi troppo tempo. Tuttavia tu non te ne sei accorto, tanto eri intento a mandare messaggini o a leggere con viva attenzione un nuovo post sui Social condiviso da un amico o da una star. Fatto sta che, usandolo di continuo, lo devi caricare mille volte al giorno.

Smartphone, stai attento a caricarlo troppo

Il caricabatterie lo tieni sempre a disposizione. Anzi, ne hai più di uno. Il primo è a casa, perennemente attaccato alla presa di corrente della tua camera da letto, pronto per essere utilizzato alla bisogna. Così consumi un sacco di energia elettrica ma non ti importa. Il secondo lo tieni in macchina, non sia mai che il tuo smartphone si scarichi mentre sei alla guida!

Il terzo lo poni con cura nella tua borsa da lavoro perché molte volte devi provvedere alla carica anche quando sei in ufficio o in negozio, a seconda dove lavori. Alla fine della giornata non sai più quante volte il tuo telefonino è stato caricato. E così ecco che, nonostante sia nuovo, la batteria inizi a danneggiarsi pesantemente.

Come salvaguardare maggiormente la batteria

La colpa è tua, soltanto tua e della tua ostinazione di volerla sempre al 100%. Inoltre perché vuoi usare il tuo telefonino anche quando è in carica? Ciò non è salutare per lui, come non lo è che lo porti in spiaggia e lo lasci per ore sotto il sole. Attenzione a fare pure l’esatto contrario, dunque a porlo in una situazione di temperature troppo fredde,

Cerca anche di disattivare quelle app che non usi, o che comunque non starai per usare a stretto giro e a preferire di gran lunga la Rete Wi-Fi alla Connessione Dati. Non esagerare neanche con l’Illuminazione e opta per l’Impostazione Risparmio Energetico. Infine, se ti trovi in una zona dove il campo è poca, metti il cellulare nella modalità aerea, così eviterà di continuare a cercare un servizio che non arriva, consumando inutilmente la batteria.