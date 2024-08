Hai impegni nel weekend? Si andrò al VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE | A 1 ora da Roma si trova il luogo perfetto per chi odia il caos

Se hai un weekend libero, vai al Villaggio Delle Meraviglie. Lo trovi a un’ora di macchina dalla Capitale. Ecco che cosa puoi vedere.

Ora che il caldo, essendo giunti quasi a fine estate, sta pian piano svanendo, è veramente piacevole organizzare weekend o gite fuori porta. Se ci troviamo nel Lazio e, in particolare, nella Capitale, possiamo di certo fare un salto al cosiddetto Villaggio Delle Meraviglie. Pensate che ci metteremo solo poco più di un’ora a raggiungerlo, partendo da Roma.

Qui verremo letteralmente conquistati da bellezze naturalistiche, che ci mozzeranno il fiato. Un lago, una valle e delle montagne, che sembrano state dipinte da un sagace artista. Impossibile poi non compiere una rilassante passeggiata al Borgo Medievale in pietra, arroccato su un monte e che ci regala una vista talmente bella da non sembrare vera.

Possiamo scattare foto e realizzare video, da condividere sui Social, nonché gustarci un buon pranzo in un bel ristorantino, rigorosamente vista lago. E per goderne appieno delle sue squisitezze, è bene puntare a un menù di pesce, senza però spendere una vera fortuna, Pensate che la coppia composta da Cristina e Andrea, ha speso 50€ per un antipasto condiviso e due primi.

Il Villaggio Delle Meraviglie, che cosa puoi visitare

Insieme curano il Profilo Instagram @borghiingordi, che ci consente di visitare per l’appunto tanti splendidi borghi, presenti però non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero. Parliamo di due ragazzi romani che abitano a Milano e che amano molto viaggiare e mangiare. Nel 2023 i due hanno anche scritto un bel libro e sono amatissimi e seguitissimi, soprattutto dei loro coetanei.

Fra i tanti weekend proposti nell’ultimo periodo c’è anche quello del quale vi stiamo parlando, che è fantastico da realizzare ora, oltre che in autunno e ad inizio primavera. Vi consigliamo di indossare abiti e scarpe comode e di munirvi di macchina fotografica o di un valido smartphone, possibilmente con un treppiedi per selfie.

La Valle Del Turano, tra passeggiate e squarci romantici

È possibile visitare sia il borgo che la Valle del Turano. Come la raggiungerete verrete invasi letteralmente da un sentimento di viva pace e di sano romanticismo, anche se, in linea di massima, non vi considerate dei romanticoni. Mano nella mano con la vostra dolce metà, potrete percorrere la passeggiata panoramica di Colle Di Tora, di circa 1 km.

Niente paura, dal momento che è facile da percorrere, pure per chi non si può definire un bravo camminatore. Se invece siete più allenati, potete affrontare il Sentiero Della Foresta per raggiungere la Cascata Delle Vallocchie. Basteranno 40/50 minuti. Infine, se siete grande sportivi, potete pure dedicarti al trekking o organizzarni per un’escursione in kajak.