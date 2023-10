Grecia Colmenares senza freni: “E’ successo di notte” | Massimiliano Varrese addosso ad Heidi

Grecia Colmenares ha deciso di vuotare il sacco sul conto di Massimiliano Varrese. Nella faccenda è inclusa anche Heidi baci, anche se ora non fa più parte del reality

Grecia Colmenares è entrata nella casa fin dal primo giorno e ha dato del filo da torcere ad alcuni concorrenti. Tutti sono concordi nel dire che sia lei che Beatrice Luzzi sono in grado di creare delle dinamiche avvincenti davanti alle telecamere per la loro forte personalità.

Entrambe hanno fatto i conti con Massimiliano Varrese, il quale contemporaneamente ha cercato di conquistare in tutti i modi la giovane Heidi Baci. Secondo il gruppo lui sarebbe stato un po’ insistente nei suoi confronti, ma sempre nel pieno rispetto.

Eppure non la pensa in questo modo il padre che non si è espresso bene sul suo conto. Alla fin fine lei ha deciso di fare un passo indietro e, dopo l’ultimo confronto con l’uomo, non si presenterà più a Grande Fratello. Di conseguenza lui dovrà portare avanti il suo percorso da solo.

Subito dopo i concorrenti hanno dovuto dare un voto con una spiegazione per mandare qualcuno in nomination e la Colmenares lo ha dato proprio a Massimiliano. Nulla di nuovo, se non fosse per la motivazione. Andiamo a scoprire cosa ha detto al punto tale da scatenare la massa.

Rivelazione inaspettata di Grecia Colmenares su Massimiliano Varrese

“Qualche giorno fa, era notte, lui è arrivato in camera sul letto di Heidi, lei gli ha detto ‘no aspetta’…’no domani’. Io ho parlato con lei di dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiederle scusa“.

Inoltre ha proseguito nel suo discorso al momento della nomination parlando di un abbraccio di lui non voluto dall’altra parte: “Heidi è stata chiara, voleva a distanza…Gli ho detto di lasciarla un po’ in pace…Non l’ho detto quando è successo perché non era una cosa mia…Sto spiegando perché lo nomino. Lui mi ha detto ‘io non ho nulla per cui scusarmi’…Ho tutto il diritto di dire quello che penso“. La replica di Massimiliano è arrivata prontamente.

“Era un gioco tra me e Heidi”

Durante l’ultima parte della diretta del Grande Fratello Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro sulla faccenda, di conseguenza ha chiesto al diretto interessato. Ecco la risposta: “Era un gioco tra me e Heidi e lei era sveglia”.

Per questioni di tempistiche il conduttore ha sorvolato andando oltre, ma nonostante tutto i telespettatori hanno cercato sul web il video in cui la Colmenares spiega cosa ha visto a Fiordaliso. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

