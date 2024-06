Grazie Matano, puoi andare | Rivoluzione a La Vita in Diretta: a settembre a condurlo ci sarà ‘solo’ lei

Matano fuori da La Vita in Diretta. Dall0 autunno arriva lei.

Ennesimo cambio in Rai. I telespettatori sono a bocca aperta e senza parole. In ogni caso, come si suol dire in maniera alquanto colorita, ormai dovrebbero averci fatto il callo alle piccole o grandi rivoluzioni. Il punto è che dopo l’uscita di scena, dopo ben 40 anni di stretta collaborazione, di Fabio Fazio dall’Azienda di Viale Mazzini, il terremoto Sebastiani li ha colpiti come un fulmine a ciel sereno.

Entrambi li troveremo su Discovery dove il giornalista ligure già è approdato nel corso della scorsa stagione sempre con il suo seguitissimo Che Tempo Che Fa. Anche Bianca Berlinguer se ne è andata per approdare a Mediaset. Insomma, le partenze sono state importanti. E ora si mormora dell’uscita di scena di Alberto Matano da La Vita In Diretta.

Ciò è decisamente pazzesco al solo pensarlo dal momento che il programma con lui alla conduzione ha risultato sempre risultati molto importanti che gli hanno permesso di battere, a livello di share, il rivale di sempre. Stiamo parlando di Pomeriggio 5. Se quando era condotto da Barbara D’Urso il distacco non era sempre così altisonante, con la Merlino pare che per lui la vittoria sia stata a dir poco schiacciante.

Ciao ciao Alberto Matano a La Vita in Diretta arriva lei

Il punto è che lui ora è impegnatissimo pure su altri fronti. Al di là del suo impegno di commentatore a bordo campo a Ballando Con Le Stelle difatti lui lavora dietro le quinte in qualità di vice direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, un incarico che gli è stato conferito a partire dal mese di ottobre 2023.

E da quando la notizia di questa sua nuova occupazione è diventata ufficiale hanno iniziato a farsi strada voci che lo volessero fuori da La Vita in Diretta. E ora che siamo in piena estate e che ha dunque preso vita la canonica pausa estiva per molti mestieranti, ecco che arriva la comunicazione che sconvolge i suoi fan: da settembre al timone del talk arriva lei.

Emma D’Aquino al sabato, gli altri giorni rimane lui

In realtà le cose non stanno esattamente così. Alberto manterrà il suo ruolo di eccellente conduttore del programma dal lunedì al venerdì mentre il sabato pomeriggio, come riportato da libero.it, troveremo al suo posto la sua grandissima amica e stimata collega Emma D’Aquino, uno dei volti più amati del Tg1. E sarà dunque lei a sfidare a livello di ascolti un vero titano delle reti Mediaset.

Stiamo parlando della divina Silvia Toffanin e del suo seguitissimo Verissimo. Nel corso della stagione televisiva che si è appena conclusa Matano non era mai riuscito a batterla, nonostante l’introduzione nel suo salotto anche di una Star del Piccolo Schermo molto amata dai giovani come la splendida Giulia Salemi. Ci riuscirà la brava e bella Emma?