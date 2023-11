Grave lutto ad Amici: cantante costretto a lasciare la casetta | Tutti in lacrime per lui

Gravissimo e durissimo lutto ad Amici. Il concorrente ha dovuto lasciare la casetta senza se e senza ma.

Una pesante coltre di dolore si è abbattuta all’improvviso sul padre di tutti i talent, rappresentando una vera doccia fredda per tantissimi telespettatori. Difatti un lutto ha fatto capolino all’interno della casetta dove vivo i concorrenti tuttora in gara. Uno di essi, e parliamo di un cantante, a causa di ciò ha dovuto fare alla svelta le valigie.

Ovviamente ciò l’ha colto di contropiede e lo ha sconvolto. Il dolore gli ha spezzato in men che non si dica il cuore in mille pezzi e ora le lacrime scendono copiose sul suo bel viso. Tra l’altro per lui l’ultimo periodo all’interno della scuola non è stato molto facile. Non riusciva a essere davvero se stesso fino in fondo.

Le sue esibizioni non erano più particolarmente degne di nota e aveva perso in gran parte la sua grinta. Ciò chiaramente aveva suscitato grande dispiacere negli animi dei suoi fan che sono già bei numerosi. Fatto sta che lui è riuscito comunque a stupirli. Peccato che, a causa del già nominato lutto, lui nella puntata di domenica non si sia potuto esibire.

Grave lutto ad Amici, cantante costretto a uscire

Di certo la sua performance era una delle più attese. E lo era per il fatto che si voleva vedere la mano nuova della sua coach che in realtà lo avrebbe voluto nella sua squadra fin dall’inizio, ma lui le ha preferito un altro. La nuova insegnante è la splendida Anna Pettinelli che è tornata ad Amici dopo una breve assenza, prendendo ora il posto di Arisa, approdata alla Corte di Antonella Clerici.

L’ex insegnante era invece Rudy Zerbi, storico coach del programma, nonché grande amico di Maria De Filippi e acerrimo nemico della speaker radiofonica. Il suo ormai ex allievo non si trovava più bene con lui. Lui che, dopo averlo sentito lamentarsi in casetta, era entrato come una furia e gli aveva tolto la maglia che poi gli è stata restituita da Anna. Avete capito di chi stiamo parlando?

Matthew con il cuore spezzato per la scomparsa della nonna

Parliamo del bravo e bellissimo cantante Matthew con il rock nel cuore e nell’anima. Ora il ragazzo è distrutto per la scomparsa da questo mondo della sua amatissima nonna. La sorella Marta ha dedicato alla defunta un dolcissimo e lungo messaggio sui Social che ha fatto sciogliere immediatamente in lacrime il vasto popolo del Web.

Ovviamente anche il concorrente di Amici ha voluto lasciare momentaneamente il programma per stare con i suoi cari e dare il suo ultimo saluto alla sua parente. Ora è il momento del pianto e dei ricordi, poi lui, essendo non solo un ragazzo sensibile ma anche grintoso, tornerà a farci sognare nella scuola con la sua graffiante voce.