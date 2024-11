Grande Fratello nel baratro, riunione di emergenza dei vertici Mediaset | Signorini rischia grosso, ecco quando chiude il reality

Nella casa del Grande Fratello potrebbe arrivare una notizia del tutto inaspettata. Anche Alfonso Signorini stenta a crederci.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha riservato dei colpi di scena per alcuni protagonisti di quest’edizione. Di recente sta circolando una notizia inerente a Yulia Bruschi, una delle gieffine che non sta vivendo giornate serene perché l’amato Luca Giglioli è rimasto nella casa mentre lei nel tugurio.

Proprio in questi giorni su un noto settimanale è stata riportata la notizia di una denuncia fatta dall’ex Simone Costa. In poche parole ha mostrato una foto con il viso sfregiato sostenendo che la responsabile sia stata proprio la ragazza a pochi giorni dal suo ingresso nella casa.

Poi l’attenzione è stata focalizzata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dato che in tanti sul web stanno lasciando commenti in cui dichiarano di non credere assolutamente alla loro storia d’amore. I più romantici, invece, credono nell’esatto opposto.

A prescindere da tutto, è chiaro che si creino delle dinamiche, ma sembra che non basti. Non a caso potrebbero essere presi dei provvedimenti dagli alti vertici della Mediaset.

Duro colpo per il Grande Fratello

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che ci siano dei problemi che potrebbero mettere a dura prova il Grande Fratello. Alfonso Signorini e la produzione sicuramente stanno passando dei momenti per niente piacevoli. A fare questa rivelazione ci ha pensato il portale Blog Tv Italiana.

Su questo portale è stato pubblicato un post dove si parla del reality più longevo della televisione italiana. È stato menzionato anche Pier Silvio Berlusconi, ovvero con lui che ha le redini della Mediaset. Nutre una grande stima nei confronti del conduttore, ma sembra che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Non più soddisfatto del prodotto”

“Richiesta nuova riunione di emergenza Mediaset dopo i disastrosi ascolti tv registrati ieri dal Grande Fratello…Nonostante la stima, riferiscono che il Pier Silvio Berlusconi sia non più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini”, ecco cosa si può leggere. Un duro colpo per chi ha sempre creduto nella potenzialità di questo programma televisivo.

In effetti l’ultima diretta ha registrato degli ascolti che non sono aumentati rispetto a sabato scorso. La puntata è stata seguita da 1.825.000 spettatori con uno share che non è andato oltre il 14%. Un altro risultato che non è piaciuto, di conseguenza si correrà ai ripari per capire come fare per assicurare nuovamente alla Mediaset una buona percentuale di share.