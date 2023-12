Giovanna Civitillo, con i capelli cortissimi neanche Amadeus la riconoscerebbe: come si è conciata

Non tutti sanno che Giovanna Civitillo durante i primi provini aveva un look del tutto diverso da quello attuale. Anche Amadeus avrebbe avuto difficoltà a riconoscerla

Nata a Vico Equense il 9 settembre 1977, Giovanna Civitillo ha studiato danza classica e moderna. Nel 1994 si è diplomata esibendosi nel balletto Napoli presso il Teatro Bellini del capoluogo campano. Due anni dopo ha iniziato a lavorare in televisione sia per la Rai che per la Mediaset.

Nel suo curriculum si possono leggere programmi televisivi di spicco, come Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In. La svolta c’è stata quando le hanno proposto di far parte del cast de L’Eredità nel ruolo di valletta. Ha stregato il pubblico maschile con il momento della scossa e non solo. Infatti al timone della conduzione c’era Amadeus, il suo attuale marito.

Fino al 2006 ha avuto l’opportunità di lavorare nel programma, dopodiché ha partecipato a una puntata di Camera cafè su Italia 1 e ha avuto delle parti in Avanti un altro su canale 5. È stata anche ospite del programma Detto Fatto su Rai 2 e dello Zecchino d’Oro 2018. Poi ha avuto l’incarico di inviata de La vita in diretta nella settimana del Festival di Sanremo.

Tutti sono concordi nel dire che ne ha fatta di strada per raggiungere i suoi obiettivi professionali. Di recente su Instagram sta circolando un video di quando era una giovane ragazza alla ricerca di popolarità. Era totalmente diversa! Ecco alcuni scatti che lo confermano.

Giovanna Civitillo irriconoscibile, il video lo conferma

Per quanto riguarda la vita privata Giovanna Civitillo non ha mai nascosto come è sbocciato l’amore con Amadeus. Ha raccontato che all’inizio era scettica per via della differenza di età. Successivamente ha voluto dargli una possibilità accettando l’invito a bere un caffè.

Da allora non si sono più persi di vista. Hanno accolto nella loro vita il 18 gennaio 2009 il figlio José Alberto e pochi mesi dopo sono convolati a nozze. Adesso Giovanna compare in meno in televisione, discorso del tutto diverso per i social.

Una giovane ballerina ai primi provini

In poche parole c’è una pagina di Instagram che propone i primi provini di gente diventata famosa nel corso del tempo. Stavolta è stato il turno di Giovanna, la quale da giovane aveva un look diverso.

Qualcuno sostiene che non sia cambiata di tanto in questi anni, in quanto ha solo cambiato il taglio di capelli. Adesso ne ha uno medio, ma a prescindere da questo dettaglio i fan sono concordi nel dire che è pur sempre bellissima.