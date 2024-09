Gigi torna subito, abbiamo bisogno di te | Il cantante partenopeo convocato negli studi RAI: ecco la mossa per battere Mediaset

Gigi D’Alessio richiamato alla base. Deve correre in RAI.

Indubbiamente, se parliamo di Gigi D’Alessio, dobbiamo renderci immediatamente conto che stiamo per nominare uno degli artisti più amati nel nostro Paese. Alle spalle ha tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, nonché numerose canzoni di successo. Da molti anni a questa parte è anche diventato un personaggio TV mediatico a tuttotondo.

Tuttavia c’è da dire che, anche per via della sua vita privata, che mai tale riesce a restare, è molto chiacchierato e pertanto un personaggio molto appetito dalla Cronaca Rosa Italiana. Dopo la fine del matrimonio con Carmela Barbato, con la quale ha messo al mondo tre figli, a far parlare ampiamente di lui è stata la sua lunghissime liason con Anna Tatangelo.

Con la cantante di Sora ha messo al mondo Andrea, che oggi si appresta a diventare adolescente. Quando i due cantanti si sono detti addio, i fan sono rimasti senza parole, dal momento che sembravano una coppia perfetta. Gigi ha poi intessuto un novo legame con una sua fan, anche lei ben più giovane di lui. Parliamo di Denise Esposito che lo ha reso nuovamente papà.

Gigi D’Alessio, si torna in casa RAI

Le creature che hanno messo al mondo insieme, sono Francesco e la piccolissima Ginevra. La ragazza non è interessata affatto ad apparire e al vasto mondo dello spettacolo in generale. Ciò pare che piaccia molto al suo noto compagno, che, ora come ora, sarà nuovamente impegnatissimo sul piccolo schermo. Per lui è giunta una chiamata urgentissima dall’Azienda di Viale Mazzini.

A quanto pare ciò rappresenterebbe una mossa alquanto scaltra per tentare di battere la concorrenza, in questo caso Mediaset. Tuttavia, è cosa ben nota che Gigi operi da moltissimi anni in Rai, sebbene siano assai numerose la sue esperienze su Canale 5, anche come semplice ospite. Tutto questo ce lo spiffera Gossip e TV.

Prontissimo per The Voice Kids

In sostanza vedremo il cantante napoletano nuovamente super impegnato nelle vesti di giudice di The Voice Kids. Il fischio d’inizio della prima puntate della nuova stagione andrà in onda su Rai Uno il 15 settembre 2024. Qui ritroverà, come compagni di giuria, Clementino, Arisa, e Loredana Bertè.

Alla conduzione riecco la divina Antonella Clerici, che poi ritroveremo pure nella versione Senior e Generation. Inoltre la bellissima conduttrice, tra le più amate dagli italiani di ogni età, sarà anche di nuovo la padrona di casa assoluta di È Sempre Mezzogiorno, che ci farà compagnia ogni giorno, all’ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, sempre su Rai Uno.