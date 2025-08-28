Gigabonus auto da 20.000€, Salvini regala soldi a chi decide di comprare l’auto elettrica | Non serve l’ISEE basta rottamare

Incredibile ma vero: Salvini sta facendo qualcosa di positivo per chi intende acquistare un veicolo a basso impatto.

Matteo Salvini è oggi una delle figure più riconoscibili nel panorama politico italiano. Attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo guidato da Giorgia Meloni, ha spesso polarizzato l’opinione pubblica con dichiarazioni forti e provvedimenti incisivi.

La sua carriera è stata caratterizzata da continui cambi di strategia, ma sempre con un obiettivo chiaro: imporsi come leader carismatico e punto di riferimento per l’elettorato della Lega. Prima di guidare il dicastero dei trasporti, Salvini è stato ministro dell’Interno. In quella veste ha lasciato il segno con il decreto sicurezza.

Questo ha introdotto una stretta sulle politiche migratorie e ha rappresentato uno degli atti più discussi degli ultimi tempi. Negli anni la sua figura è rimasta al centro del dibattito pubblico, oscillando tra popolarità e contestazioni. Oggi, da ministro dei Trasporti, ha spostato l’attenzione su nuove sfide, legate all’ambiente, alle infrastrutture e alla mobilità del futuro.

Le nuove politiche salviniane

Parallelamente al ruolo di guida nel settore delle infrastrutture, Salvini ha portato avanti una linea dura su alcuni temi sociali. Uno di questi è la regolamentazione della cannabis, contro la quale ha mantenuto una posizione netta, respingendo ogni ipotesi di legalizzazione.

Lo stesso rigore è stato applicato alla questione dell’alcol. Salvini ha promosso controlli più stringenti e campagne di prevenzione, convinto che la sicurezza stradale passi anche dalla riduzione di comportamenti irresponsabili alla guida. Un approccio che conferma la volontà di imprimere un segno chiaro di severità in ambiti considerati delicati per la salute pubblica e la convivenza civile. Ma adesso la novità arriva con le auto elettriche.

Il gigabonus

Proprio dal ministero guidato da Salvini arriva ora un provvedimento che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini. Il Ministero ha infatti approvato un nuovo decreto sugli incentivi per le auto elettriche, in linea con le politiche europee di transizione ecologica. Si tratta di un piano da 597 milioni di euro, finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che punta a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni nelle aree urbane.

Il bonus, come diffuso da Edotto.com, è riservato a cittadini e microimprese residenti o con sede nei centri con oltre 50.000 abitanti e nelle zone limitrofe di pendolarismo. Si tratta di sconti immediati al momento dell’acquisto, compresi tra 9000 e 11.000 euro per chi rottama un’auto fino a Euro 5 e sceglie un modello elettrico. Per le microimprese è previsto un contributo fino al 30% sul prezzo di un veicolo commerciale elettrico, con un tetto massimo di 20.000 euro.