Gf, Perla fa perdere completamente la testa al suo ex: “Mirko ma dove guardi?” | Gli occhi si posano proprio lì

Le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso un momento in cui Mirko Brunetti ha posato gli occhi su Perla Vatiero, l’ex fidanzata. Il punto del suo corpo che ha osservato ha alimentato delle speranze dei fan

Mirko Brunetti è entrato in un secondo momento nella casa più spiata d’Italia e ha subito fatto amicizia con i tutti concorrenti. I telespettatori lo ricorderanno per via di Temptation Island, programma televisivo di Maria De Filippi in cui delle coppie partecipano per mettere alla prova i propri sentimenti.

Lui si era messo in gioco con l’ex Perla Vatiero, con la quale ha convissuto fin da subito per risolvere il problema della distanza geografica. La ragazza non ha esitato a fare le valigie per lasciare l’amata Salerno e recarsi al Nord pur di stargli accanto. Nella quotidianità i litigi sono aumentati sempre più, di conseguenza hanno tentato di recuperare con il reality delle tentazioni.

C’è stato un finale del tutto inaspettato, dal momento che Mirko si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti al punto tale da andare via dal villaggio dei fidanzati vanno nella mano. Anche Perla è andata via con il tentatore Igor Zeetti.

Si sono confrontati nello studio di Uomini e Donne dichiarando di non essersi incontrati per parlare a quattr’occhi una volta terminato Temptation Island. Adesso sembra che qualcosa stia cambiando in seguito all’ingresso nella casa di Perla (ha lasciato Igor da qualche mese) come nuova concorrente.

Ritorno di fiamma tra Mirko e Perla al Grande Fratello?

Nelle ultime settimane Greta ha chiesto alla produzione del reality di poter entrare nella casa e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ha parlato a quattr’occhi con Angelica Baraldi che a parer suo ci proverebbe spudoratamente con Mirko.

Angelica ha un fidanzato e non ha chiesto scusa per l’atteggiamento che ha avuto perché non ci vede niente di male. Nella puntata di giovedì scorso per la gioia dei fan Perla è diventata concorrente ufficiale e il suo ingresso ha palesemente emozionato Mirko.

“Mirko la guarda tutta”

In queste ore chi segue 24 ore su 24 le dinamiche del gruppo ha notato un dettaglio che non è passato inosservato e sta facendo parlare sul web. In pratica Perla stava con le ragazze davanti allo specchio e Mirko non faceva altro che guardarla con occhi da innamorato.

Tanti sono stati gli utenti social a lasciare un commento al video che sta spopolando su Tik tok che ritrae questo momento. Nell’arco di 23 ore ci sono state circa 260.000 visualizzazioni. Secondo la maggioranza c’è ancora attrazione tra loro. Come andranno a finire le cose con Greta? Per scoprirlo non ci resta che attendere.