Gelati LIDL A 1,99€: il marchio non lo conosce nessuno ma a produrli è un colosso mondiale | Perfetti per stupire i parenti

Gelati a prezzi stracciati dalla Lidl. Dietro a quelli da 1,99€ si nasconde una grande marca.

Ancora una volta la Lidl ha fatto centro. La catena tedesca, che si è sempre più diffusa a macchia d’olio nel nostro Paese, aprendo store dappertutto, anche quest’estate ha voluto prendere i clienti per la gola. E ora, nella scansie dei surgelati propone tanti gustosi dessert, che non possono mancare sulle nostre tavole per un’accattivante fine pasto.

Oppure sono da vedersi come una strepitosa coccola per una merenda o per una rigenerante pausa dal lavoro per noi stessi. Il top sono i gelati, che possono anche costituire un pasto unico, se abbinati alla frutta. Piacciono a tutti, dai grandi ai piccini e, visti i prezzi stracciati in cui li troviamo in vendita da Lidl, non possono mai mancare nei nostri freezer.

Li possiamo trovare confezionati nelle più svariate forme e specialità. Le vaschette poi hanno sempre il loro insindacabile perché e sono gradite pure come speciale cadeau quando andiamo in visita da qualcuno. Possiamo anche trovarle in confezioni formato famiglia in porzioni generose e che, vista la loro incredibile bontà, non tarderanno ad essere finite.

Il miglior gelato da Lidl a soli 1,99€

Fatto sta che adesso stanno mandando letteralmente in tilt i consumatori alcuni gelati in particolare, che troviamo, come poco fa giustamente detto, in vendita esclusivamente da Lidl, al prezzo super stracciato di 1,99€ a confezione. O meglio sarebbe opportuno dire vaschetta. Parliamo anche di una assai corposa, visto che è da, udite udite, 600g.

Pertanto sarebbe l’ideale da comperare se abbiamo anche in previsione un pranzo o una cena con nostri amici, da svolgere in balcone o nel nostro bel giardino. Il gusto poi è il più fresco dell’estate, visto che si parla di un raffinato sorbetto al limone, che possiede anche grandissime proprietà digestive. Ora è in super offerta, come possiamo notare leggendo il nuovo volantino Lidl.

Chi si nasconde dietro il marchio

Lo troviamo sotto il marchio di Gelatelli, oltre che con una grafica e un packaging decisamente elegante e di fortissimo impatto. Il colore giallo predominante poi ci dona una certa dose di allegria che ci induce indubbiamente e maggiormente ad effettuare l’acquisto. Per altro è buonissimo e molti lo conoscono già, dal momento che è già stato presente da Lidl, ma al prezzo di 2,69€.

Dunque ora lo troviamo scontato del 26%. Tuttavia, nonostante si trovi marchiato dal nome Gelatelli sappiate che è in realtà realizzato da Algida. Dunque è per questo motivo che possiamo contare su una bontà sopraffina e che conquisterà in un battito di ciglia pure i palati dei nostri commensali più esigenti. Insomma, ancora una volta la politica commerciale del prodotto per e non da, ha fatto centro!