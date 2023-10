Francesco Oppini si accascia a terra: scoppia il panico all’ultimo minuto | Come sta il 41enne

Francesco Oppini nel pieno di una diretta televisiva è crollato a terra. Lo spiacevole episodio è stato divulgato sui social. Andiamo a scoprire cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Francesco Oppini ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico italiano partecipando a un’edizione del Grande Fratello Vip, andando nello specifico quella vinta da Tommaso Zorzi. All’interno della casa è riuscito ad eliminare l’etichetta del “figlio di…”, dato che la madre Alba Parietti è uno dei personaggi pubblici di spicco del mondo dello spettacolo italiano.

Durante la sua esperienza televisiva ha respinto Dayane Mello perché palesemente interessata e non ha corrisposto neanche Tommaso, con il quale instaurato una bella amicizia. Alla fine è andato via prima del previsto perché in un secondo momento la regia ha deciso di prolungare di qualche mese il reality.

Da allora si è rimboccato le maniche per avere un suo spazio nel mondo del piccolo schermo. Nonostante la popolarità ottenuta, è rimasto sempre con i piedi per terra. All’inizio era un venditore di automobili per poi arrivare ad aprire un salone di auto tutto suo.

Adesso è un commentatore sportivo in canali locali della sua squadra del cuore, ovvero la Juventus. Ed è proprio durante una diretta di una delle partite svolte di recente che è accaduto l’imprevisto.

Francesco Oppini sviene in diretta, ma non è come sembra

Con il tempo gli italiani hanno imparato a conoscere ed apprezzare Francesco Oppini, il quale con il duro lavoro è riuscito ad affermarsi da un punto di vista professionale.

Sicuramente sarà gratificante per lui parlare della sua più grande passione, cioè il calcio. Una passione che lo coinvolge al punto tale da avere qualche mancamento davanti alle telecamere.

“È stata un’impresa omerica”

“E poi dicono che lo sport faccia bene alla salute”, ecco cosa ha scritto Francesco Oppini nella didascalia del post pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo social. Si vede l’uomo stremato che sia accascia a terra e un collega cerca di farlo riprendere, ma in realtà il tutto è avvenuto in chiave ironica. Non è stata una partita semplice, per questo tutti i tifosi hanno patito fino all’ultimo. Sabato 28 ottobre c’è stata la Juventus ha portato a casa la vittoria con un goal di Andrea Cambiaso oltre il novantesimo minuto.

“Fare la telecronaca della Juve non è stressante…Lo dice Francesco Oppini, 41 anni al termine di Juventus – Verona, spalmato a terra, esausto”, “lo spegnimento di Francesco Oppini dopo Juventus – Verona. Olio su tela”, “Io come Francesco Oppini. È stata un’impresa omerica” e tanti altri commenti si possono leggere nel post.