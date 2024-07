Finalmente non pago più la TV, è tutto gratis | La novità dello Stato fa esultare gli italiani: ma non tutti

Ora puoi non pagare più la televisione. Lo Stato fa proprio un maxi regalo agli italiani.

Non c’è alcun dubbio riguardo al fatto che il Piccolo Schermo sia ancora, nonostante tutto, fonte di vivo interesse per tantissimi italiani, in particolare gli addetti ai lavori e i boomer. Queste categorie la seguono tantissimo anche nella sua versione più tradizionale. Parliamo, di quella con il classico palinsesto. Giovani e giovanissimi prediligono invece sempre di più quella in streaming.

Lo fanno per svago e per divertirsi, sia da soli che in compagnia degli amici. Per tenersi informati invece vanno sui Social o leggono notizie sui vari giornali online. Tuttavia, coi tempi che corrono, non è facile potersi sempre permettere abbonamenti per utilizzare le varie piattaforme, che sono ormai molto diffuse, oltre che numerose.

Anch’esse, per cercare di rimanere talvolta a galla, hanno deciso di aggiungere spot pubblicitari, che non sempre possiamo saltare, durante la visione. Inoltre c’è da aggiungere che acquistare, ora come ora, un televisore, non rappresenta una passeggiata di salute. Certo, grazie ai saldi, che sono in corso in tutta Italia, potremmo approfittarne per farlo, ma resta il fatto che i soldini a disposizione, nel nostro portafogli o conto corrente, sono sempre troppo pochi.

Televisione gratis, ma non per tutti

Altra gatta da pelare è il chiacchieratissimo canone Rai. Si era parlato di una sua abolizione, che tuttavia non c’è stata ancora. Lo paghiamo incluso nella bolletta dell’energia elettrica a rate. Sole poche persone sono esentate dal pagamento, ma l’esonero deve avvenire tramite espressa richiesta. Ora però è un’altra la notizia, davvero lieta, che riguarda sempre la televisione.

Si tratta proprio di non pagarla più. Tuttavia tale importante agevolazione non riguarderà tutti quanti, ma solo determinate persone, che potranno pertanto iniziare a festeggiare. Diciamo che è definibile come un meraviglioso cadeau pensato per loro dallo Stato. Ecco di che cosa stiamo parlando e come ottenerlo. Ce ne parla nel dettaglio InformazioneFiscale.

Chi può richiedere questo Bonus

Parliamo di un Bonus specifico per il decoder, idoneo alla ricezione di programmi TV (con standard trasmissivo DVB-2/HEVC)di un prezzo però che non superi i 30€. Si può richiedere l’aiuto o presentandosi all’ufficio postale o facendo un salto metaforico sul sito ufficiale apposito. O ancora chiamando il numero verde 800.776.883.

A poter usufruire di tale agevolazione sono i pensionati e le pensionate che abbiamo compiuto almeno i 70 anni di età e che ricevono un assegno pensionistico annuale che non superi i 20.000€. Fondamentale è pure il fatto di essere residenti in Italia e intestatari del Canone Rai. Il Bonus è disponibile fino al 31 ottobre 2024, ma anche fino fino però all’esaurimento dei decoder disponibili.