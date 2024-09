Finalmente la mia lavatrice è tornata come nuova | Il merito non è del detersivo costoso: con 3 prodotti homemade ho risolto i problemi

La mia lavatrice al top anche se datata grazie a un prodotto creato da me. Da provare!

Ogni volta che riceviamo la bolletta, sia dell’acqua che dell’energia elettrica, ci sentiamo male. Non per nulla le cifre da pagare, volenti o meno, sono, soprattutto negli ultimi mesi, molto elevate. Ok, i rincari hanno colpito duro pure codesto ambito e su ciò, come si suol dire, non ci piove. In ogni caso nemmeno noi siamo senza colpa. In che senso?

Nel senso che il più delle volte, vuoi per la pigrizia o la poca esperienza, mettiamo in atto grossolani errori che poi si manifestano in maniera molto chiara e tangibile nei conti che dobbiamo onorare a livello di consumi. Se parliamo, ad esempio, nello specifico della lavatrice, c’è uno sbaglio piuttosto evidente che mettiamo in atto pressoché ogni giorno.

Parliamo di azionarla anche se non è a pieno carico. Tuttavia non va nemmeno bene fare il contrario, ovvero riempirla all’inverosimile. Difatti in codesto modo i capi non si laveranno come si deve e dunque noi saremmo costretti a compiere altri lavaggi, consumando non solo tanta bella energia ma pure tantissima acqua.

Lavatrice come nuova con questa dritta

Il che non è di certo il massimo con la crisi a dir poco spaventosa che vige tuttora pure in Italia. Se poi vogliamo risparmiare sul serio, cerchiamo di azionare tale elettrodomestico nelle fasce orarie in cui costi meno utilizzare entrambi i servizi. Ciò dipende dalla tipologia di contratto che abbiamo firmato con le società erogatrici.

Inoltre se vogliamo che la nostra lavatrice funzioni bene e che quindi lavi bene i nostri capi dobbiamo pure pensare alla sua mirata pulizia e igienizzazione. E per evitare che si accumuli dello sporco, che poi può anche provocare l’arrivo dei batteri, nonché del calcare, utilizziamo questo prodotto che possiamo creare in casa nostra. Ce lo consiglia Minhalinda. Amazon su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da minhalinda.amazon (@minhalinda.amazon)

Con un limone e poco più la igienizzi al massimo

In sostanza la donna ci consiglia di tagliare un limone a metà. E noi aggiungiamo come dritta in più di eliminare i possibili semini. Ora ci pone sopra del dentifricio. Lo pone all’interno del cestello della lavatrice, completamente vuota. Inoltre nella guarnizione dell’elettrodomestico in questione ci mette una manciatina di bicarbonato e qualche goccia di aceto.

Come tocco finale mette anche del dentifricio nell’oblò. Infine, non resta che far partire un lavaggio a vuoto. Va benissimo anche rapido, come sentenziato l’esperta in un commento. Grazie a questo semplice e, decisamente low cost, rimedio casalingo otterremo un lavatrice perfettamente pulita, igienizzata e profumata.