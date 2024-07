‘Filippo abbiamo bisogno di te per l’estate’ | Il conduttore annulla le vacanze: Temptation raddoppia da subito

Filippo Bisciglia deve dire di no alle vacanze. Ora il viaggio dei sentimenti arriva al bis subito!

Non è estate, ormai lo sappiamo, se non viene trasmessa su Canale 5 una nuova e, super attesa, oltre che mega seguita, edizione del viaggio all’interno del vasto e complicato mondo dei sentimenti. Così di certo possiamo definire Temptation Island che mai come negli ultimi anni ha contato su un successo ancora più clamoroso di pubblico.

E anche se le coppie che decidono di partecipare al reality, prodotto dalla Fascino, sono nip, i telespettatori tendono ad appassionarsi subito alle loro storie e ai loro protagonisti. Chiaramente grande importanza assumono pure i tentatori e le tentatrici, soprattutto se possono contare sua avvicinamenti con i fidanzati e le fidanzate.

Inoltre è fondamentale la presenza del bravo e accorto Filippo Bisciglia che non solo è la voce fuori campo che ci racconta molti accadimenti ma è pure colui che ha il compito, decisamente delicato, di accogliere i concorrenti ai vari falò, compresi quelli di confronto. Ed è qui che tanti cercano un suo abbraccio dopo che hanno subito una forte delusione.

Filippo Bisciglia, niente vacanze, Temptation raddoppia subito

Lui, dal canto suo, è decisamente entusiasta del grande e vivo amore che ancora una volta gli italiani hanno dimostrato nel programma che continuerà ancora per un paio di settimane a farci compagnia il giovedì sera anziché il lunedì, come invece ci eravamo abituati negli scorsi anni. Le replica poi la possiamo seguire la sera seguente ma non su Canale 5, bensì su la 5,

Inoltre su Instagram, sul Profilo Ufficiale di Temptation, possono commentare a gogo molte scene oltre che seguire contenuti, soprattutto interviste, in esclusiva su Witty. Ora costoro potranno ulteriormente festeggiare e rallegrarsi dal momento che il loro reality del cuore sta per raddoppiare da subito. Dunque niente vacanze per il bel Filippo!

A fine luglio si va in onda due volte

Non per nulla le ultimissime e assolutamente imperdibili puntate di questa edizione saranno trasmesse mercoledì 24 e giovedì 25 luglio. Dunque non si proseguirà fino ad agosto come in precedenza si era preventivato. Ed è per questo motivo che possiamo parlare di raddoppio. Tuttavia non è solo riguardo a una doppia messa in onda settimanale che possiamo sostenerlo.

Difatti ora è cosa certa, dunque non solo chiacchierata o sussurrata, che a settembre, potremo contare di già su un nuovo appuntamento. E ciò costituisce una vera e propria manna dal cielo per gli appassionati del viaggio dei sentimenti. E al suo timone ritroveremo, a quanto pare, nuovamente il buon Bisciglia.