Ferragosto a Roma, i posti migliori dove mangiare in compagnia | Spendi il giusto e ti delizi: prenota un tavolo

Se trascorrerai il 15 agosto nella Capitale italiana e vuoi gustare le prelibatezze del posto non puoi non recarti in uno di questi posti. Decidi adesso altrimenti rischi di non trovare un tavolo libero.

Ferragosto ormai è giunto. Non tutti sanno che questa festività fu introdotta dall’imperatore Augusto, ma era prevista per il primo giorno del mese. Era un momento di libertà per i lavoratori e anche per gli animali utilizzati per lavorare i campi. Poi con la Chiesa cristiana ha deciso di far combaciare questa festività con quella dedicata all’Assunzione della Santa Vergine Maria, ovvero il 15 agosto.

Probabilmente molti decideranno di recarsi al mare o fare un pic nic in montagna. Tuttavia non sono le uniche alternative da prendere in considerazione, dato che c’è chi fa sempre la differenza. Alcuni colgono l’occasione per andare in giro per le città che sicuramente saranno meno affollate del solito. Ed ecco che c’è chi sceglie di visitare la capitale italiana.

Da ogni angolo del mondo arrivano turisti che non vedono l’ora di ammirare da vicino l’arena dove i gladiatori si sfidavano fino all’ultimo sangue. Stiamo parlando dell’Anfiteatro Flavio, noto come il Colosseo, costruito durante il periodo di dominio degli imperatori della dinastia Flavia.

A seguire ci sono i Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro, il Vittoriale, Villa Borghese, Piazza di Spagna, il Pantheon, la Fontana di Trevi e tanto altro ancora. È impossibile visitare tutto in una settimana, infatti sarebbe consigliabile tornare più volte per non perdere neanche un luogo di interesse. Roma è anche apprezzata per la buona cucina, dunque non potete assolutamente non gustare alcuni piatti.

Roma, ecco dove mangiare a Ferragosto

La cucina romana è una delle più apprezzate della penisola e alcuni piatti rappresentano l’Italia nel mondo. Al primo posto c’è la carbonara e a seguire la pasta alla Gricia, meno conosciuta rispetto alla carbonara ed è considerata come l’antenata della matriciana.

Queste pietanze è possibile gustarle, secondo quanto riportato sul sito italiaatavola.net, presso alcune strutture presenti nella Capitale. Tra queste possiamo menzionare Osteria Fratelli Mori e l’Hosteria Grappolo d’Oro.

La cucina romana per eccellenza

L‘Osteria Fratelli Mori propone il pollo con i peperoni, ovvero il piatto per eccellenza del 15 agosto, con delle piccole modifiche. I piatti freschi e leggeri sono tanti, dunque scegliere sarà un’impresa ardua. Si trova a Via dei Conciatori, 10, 00154.

L‘Hosteria Grappolo d’Oro punta su carbonara e cacio e pepe. Tradizione e modernità si intrecciano alla perfezione. Ci sono anche tavoli all’aperto e si trova in piazza della cancelleria, 80, 00186. Nei rispettivi menù puoi trovare di tutto a prezzi accessibili. Cosa aspetti? Prenota e assapora le prelibatezze del posto.