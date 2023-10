Fedez, quali sono i sintomi della sua malattia: alcuni sono davvero comunissimi | Così ha scoperto tutto

In questi giorni Fedez non è stato bene per via di alcuni problemi di salute. Per fortuna ora sta bene, ma cosa sappiamo della malattia? Andiamo a scoprire i sintomi e i segnali da tenere in considerazione

Fedez è uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana. Nato a Milano il 15 ottobre 1989, sì è fatto conoscere in primis attraverso il suo canale YouTube proponendo dei brani avvincenti. Uno dei suoi album è Sig. Brainwash – L’arte di accontentare ha scalato subito le classifiche italiane degli album.

Fedez ha collaborato con J-Ax, con il quale ha lanciato delle canzoni che sono diventati dei tormentoni estivi. Anche se oggi i loro rapporti sono tornati a essere quelli di un tempo, fino a poco tempo fa a stento si rivolgevano la parola. Poi sono accaduti degli episodi che li hanno riavvicinati.

Oltre alla musica, si dedica anche ad attività di beneficenza con la moglie Chiara Ferragni. Basta pensare che nel periodo della pandemia i coniugi hanno donato dei soldi all’ospedale San Raffaele di Milano per fronteggiare il Covid al meglio.

Purtroppo il cantante ha fatto i conti con le strutture ospedaliere anche per un intervento fatto d’urgenza. In questi giorni ha fatto preoccupare i fan perché è stato costretto a consultare nuovamente i medici. Di conseguenza sono state fatte tante domande sulla malattia che lo tormenta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Fedez in ospedale, situazione delicata. Intervengono i familiari

Dal 28 settembre Fedez è ricoverato nell’ospedale Fatebenefratelli. Si è recato lì per colpa di un’emorragia interna dovuta da due ulcere anastomotiche. È stato costretto ad andare sotto i ferri con tre trasfusioni di sangue. Dovrà stare sotto controllo per altri giorni.

Chiara Ferragni ha dovuto disdire tutti i suoi impegni per stargli accanto punto sia lei che i suoceri, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, hanno riferito che sta un po’ meglio, però non bisogna abbassare la guardia.

I sintomi della malattia da non sottovalutare

Come è ben risaputo, l’ulcera è una lesione della mucosa degli organi interni. I succhi acidi con un’azione corrosiva le causano la formazione. Un primo campanello d’allarme è un dolore nella parte alta dell’addome.

A seguire non bisogna sottovalutare la perdita di peso, nausea o vomito, reflusso acido, mancanza di respiro e feci scure. Si può curare con la somministrazione di farmaci che servono appunto a ostacolare la produzione di acido. Bisogna anche seguire una dieta particolare e se si segue tutta la lettera nell’arco di quattro settimane il paziente guarisce. In caso contrario si fa ricorso all’intervento chirurgico.

