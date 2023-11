Fedez colpito ‘violentemente’: a farlo è stato una donna | Preso alla sprovvista ha reagito così

I fan sono preoccupati per Fedez, dato che sta circolando una notizia alquanto insolita e inaspettata. Sarebbe stato colpito da una donna. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Per la gioia dei fan Fedez è tornato nel piccolo schermo dopo i problemi di salute che gli hanno dato del filo da torcere. Tutti sanno che ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli il 6 ottobre, dato che nei giorni precedenti è stato costretto a recarsi per un’emorragia causata dalle ulcere.

In una Instagram story ha riferito di essere stato salvato con una trasfusione ed è stato costretto ad andare sotto i ferri tra sabato 30 e domenica 1 ottobre.

La moglie Chiara Ferragni ha disdetto tutti i suoi impegni professionali per stargli accanto 24 ore su 24, chiaro segno che la coppia è più unita e forte che mai. Per la seconda volta Fedez ha avuto la meglio sui piccoli imprevisti della vita.

Ora sta meglio e per questo motivo è tornato in televisione in qualità di giudice a X Factor e nella puntata di domenica 29 ottobre è stato ospite a Che tempo a che fa sul Nove di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. In queste ore si sta parlando di lui per via di un evento avvenuto nel programma canoro della Rai.

Fedez colpito davanti alle telecamere

Fedez è riuscito a festeggiare il suo compleanno a casa con la sua famiglia. “Sto meglio e tornerò ad allenarmi”, parole confortanti dette a Fabio Fazio durante l’intervista dopodiché ha detto che con il certificato medico ha potuto accettare la proposta di X Factor.

Nello studio di X Factor è avvenuto un qualcosa di inaspettato, andato poi in onda giovedì 9 novembre 2023. Nella faccenda è stata coinvolta anche una donna che attualmente sta spopolando in televisione.

Fedez colto alla sprovvista davanti alle telecamere

La donna in questione è Maria Tomba, la quale durante la sua esibizione si è recata da Fedez mentre cantava Sono una ribelle mamma. Brano degli Skiantos popolarissimo, è stato proposto sul palco e un piccolo dettaglio non è passato inosservato. Infatti tutti sono rimasti a bocca aperta quando lei ha iniziato a colpire con un cuscino il marito di Chiara Ferragni.

Sono volate le piume attorno a Fedez, il quale non si è sottratto al morbido pestaggio. “Il medico di Fedez che gli ha dato il via libera per fare X Factor perché tanto è un programma tranquillo…”, ecco cosa si può leggere sul web. A prescindere da tutto è stata una bella puntata, ma alla prossima sarà ancora più entusiasmante con la super ospitata della cantante Annalisa.