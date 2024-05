Fazzoletti di stoffa, se ne hai alcuni nel cassetto hai fatto bingo: in due minuti ti crei degli accessori a costo zero

I fazzoletti di stoffa sono stati in voga molti anni fa, ma potrebbero ritornare utili adesso: valgono una fortuna.

I fazzoletti di stoffa sono un elemento accessorio del proprio vestiario che molti anni fa era ancora piuttosto in voga. Con l’avvento della globalizzazione e l’imperante consumismo, il fazzoletto di stoffa è stato progressivamente sostituito dal fazzoletto di carta, più igienico e più funzionale, secondo molti.

Ciò che molti potrebbero non sapere, però, è che i fazzoletti di stoffa hanno origini antiche. Originariamente, erano utilizzati in special modo dalle classi nobiliari come status sociale. I primi fazzoletti risalirebbero, a quanto pare, all’antica Roma, dove erano conosciuti come “sudarium”, perché utilizzati per asciugare il sudore dal viso.

Con il trascorrere delle epoche, come ad esempio nel Medioevo, i fazzoletti iniziarono a essere decorati. Questo li rese utilizzabili come accessori di moda. Tant’è vero che durante il Rinascimento, il loro uso si diffuse ulteriormente diventando un elemento essenziale dell’abbigliamento sia maschile che femminile.

Anche nella fase rinascimentale i fazzoletti si dimostrarono un orpello appannaggio delle classi abbienti, poiché erano abbelliti con tessuti preziosi, come il lino o la seta. La situazione è stata questa finché non si è affermata l’era industriale, che ne ha velocizzato metodi e tecniche di produzione: il fazzoletto divenne “per tutti”.

Inizio e declino dell’era dell’usa e getta

Dalla seconda metà del ‘900 in poi, il modello imperante è stato quello consumistico. Per questo, si sono affermati prodotti usa e getta. Tra questi, anche il fazzoletto. Ciononostante, alcune famiglie ancorate alle tradizioni potrebbero aver conservato i propri fazzoletti di stoffa.

Se così fosse, allora si sarebbe di fronte a una vera e propria fortuna. Da qualche anno a questa parte, grazie all’interesse sempre più massiccio per la questione ambientale, sta emergendo una controtendenza al modello dell’usa e getta. Sempre più giovanissimi, infatti, decidono di recuperare oggetti del passato e riutilizzarli nel presente, fornendo loro nuove funzioni.

Consigli per riutilizzare i fazzoletti di stoffa

È indubbio che i fazzoletti di carta siano più comodi e più igienici, ma non per questo quelli di stoffa debbano essere abbandonati nel proprio cassetto. Ci sono infiniti altri usi di questo accessorio. È possibile riciclarli secondo i seguenti utilizzi:

Carta da regalo. Abiti per barbie o bambole varie. Bavaglini per bambini. Toppe per abiti. Maschere di Halloween o Carnevale.

Questi sono solo alcuni dei consigli utili per poter riciclare il proprio fazzoletto di stoffa, ma è possibile dare spazio alla propria creatività come meglio si crede. Per i più pigri e meno legati al passato, è possibile addirittura rivenderli: su alcuni siti online il prezzo è arrivato a sfiorare i 130€.