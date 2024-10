Famoso per essere il TEST della MANO, rivela il tuo destino in 1 minuto | Confronta le tue dita in questa griglia e scoprirai il futuro

Prenditi un minuto e affronta questo test. Guarda la tua mano, confronta le dita e saprai chi sei.

Non c’è alcun dubbio che le mani siano sempre, in tutte le stagioni dell’anno, il nostro primo biglietto da visita. Ed è per tale motivo che devono essere sempre pulite e in ordine. E in effetti sono sempre più numerose, e non parliamo solo di donne, che amano dedicarsi con vivo interesse alla manicure, spendendo anche parecchi soldini da una brava estetista.

E in particolar modo per le unghie nascono ogni anno tante tendenze, comprese alcune decisamente bizzarre, che non riguardano solo i colori dello smalto ma anche decori e forme. Fatto sta che se abbiamo la pelle delle nostre mani non al top nessuna cura in tale direzione potrà fare il classico figurone.

Dunque è sempre bene prendersi cura di loro, ogni giorno, spalmandoci più volte una buona crema idratante, della profumazione che preferiamo, senza però eccedere nella quantità ma puntare invece sulla qualità. E ora, dopo che si sono presi degli appunti per ottenere delle migliore in codesto ambito, possiamo affrontare questo test detto proprio della mano. Ce lo presenta Palermo Live.

Test della mano, dimmi come hai le dita e ti dirò chi sei

No è nulla di complicato. E tra l’altro è pure assai veloce da mettere in atto. Dunque possiamo tranquillamente prenderlo in considerazione anche se abbiamo solo pochi minuti a disposizione. Non per nulla ci basterà sostanzialmente un minuto di orologio per arrivare al responso che, di certo, ci lascerà di stucco.

Che cosa dobbiamo fare per prenderlo in considerazione? Una sola cosa e corrisponde a quella di osservare per qualche istante le nostre mani e in particolare le nostre dita. Che forma hanno? A seconda di questo aspetto al quale forse non abbiano nemmeno mai badato o comunque dato un gran peso potremo scoprire qualcosa di decisamente molto interessante sulla nostra personalità.

I responsi del test della mano

Abbiamo le dite dritte? Allora significa, senza fare tanti giri di parole, che siamo indubbiamente persone oneste e autentiche. Dunque non tolleriamo in alcun modo le bugie, anche quelle dette per non far soffrire chi amiamo. Si è generosi ma talora si può risultare freddi. Si hanno invece dita appuntite? Qui si ha a che fare con grandi sognatori e animi molto sensibili.

Il rischio è di cadere nella rete dei manipolatori, soprattutto sul Web e, andando ancora più nello specifico, sui Social. Infine, se si hanno dita articolare si possiede una mentalità molto aperta, volta alla conoscenza e alla socialità vera e reale e non che si conclude con quella virtuale delle varie piattaforme. Si è molto amichevoli e si ama uscire per conoscere gente nuova.