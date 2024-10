‘Fa spesso la bulla con Aurora’: la De Filippi al centro delle accuse | Un attacco senza precedenti, fan divisi

Sui social non si parla d’altro: Aurora Tropea è al centro dell’attenzione per via di alcuni attacchi ricevuti nello studio di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Nelle ultime puntate andate in onda su canale 5 al centro dello studio si è seduto Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano e ora fa parte del parterre maschile della nuova edizione di Uomini e Donne. Ha focalizzato la sua attenzione su Margherita e Morena creando delle dinamiche del tutto inaspettate.

Le due donne hanno deciso di mettere la parola fine per via di alcuni atteggiamenti che non hanno per niente tollerato. Eppure c’è chi sostiene che non mancheranno i colpi di scena. Sui social in tanti stanno esprimendo una loro opinione a tal proposito, ma a prescindere da tutto una cosa è certa: al momento è il personaggio di punta della trasmissione televisiva che da anni riscuote un grande successo.

A seguire non poteva mancare Gemma Galgani, la quale ha perso le staffe con l’ormai ex pretendente dandogli una sberla davanti alle telecamere. Nonostante avessero deciso di riprovare, lui ha fatto un passo indietro ed è andato via dopo una discussione animata con più di una persona. Adesso si sta focalizzando sulla conoscenza di un’altra persona.

Di recente tanti telespettatori si sono chiesti che fine abbia fatto Aurora Tropea, una delle donne del parterre che spesso è stata tirata in ballo non solo da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche da cavalieri e dame. A tal proposito sui social qualcuno ha espresso un proprio parere sul trattamento che riceve all’interno dello studio.

Uomini e Donne, Aurora Tropea presa di mira

I fan di Uomini e Donne sono al corrente del fatto che Aurora ha spesso scatenato gli animi all’interno del programma televisivo. Spesso ha discusso con Gianni Sperti, il quale ha sempre palesato un pensiero non positivo nei suoi confronti. Da non dimenticare le discussioni con Armando Incarnato che sono sempre state abbastanza accese, per non parlare dei battibecchi con alcune dame.

Durante varie discussioni è intervenuta Maria De Filippi in persona, ma ciò non è servito per placare gli animi. Ora Aurora non è più seduta tra le dame e questa cosa non è passata inosservata a qualche utente social che ha deciso di realizzare un post a suo favore.

“So cosa significa essere sola contro tutti”

“Maria fa spesso la bulla con Aurora. Anche se lei sbaglia non riesco a condannarla del tutto, come invece fanno loro e tanti sui social”, ecco una parte di ciò che si può leggere nel post in questione. Sul web c’è chi dice che non c’è lo stesso trattamento per i partecipanti e lei fa parte del gruppo di coloro che hanno sempre il dito puntato contro.

In questo caso la persona ammette che Aurora a volte può sbagliare nel modo di fare, ma ciò non giustifica i continui attacchi che riceve da chiunque. Nonostante tutto si è sempre difesa a testa alta senza tener conto del fatto di essere stata sola contro la maggioranza.